  1. الرئيسية
  2. أعمال
  3. أسعار الذهب في لبنان اليوم الثلاثاء 11 يوليو 2023

أسعار الذهب في لبنان اليوم الثلاثاء 11 يوليو 2023

تاريخ النشر: 11 تمّوز / يوليو 2023 - 07:15
أسعار الذهب في لبنان اليوم
أسعار الذهب في لبنان اليوم

سجل سعر الذهب في لبنان اليوم، الثلاثاء 11 يوليو، ارتفاع نسبي في مستهل تعاملات  اليوم بالتزامن مع صعود سعر المعدن الأصفر في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الفورية اليوم عند 1,932.87 دولار للأوقية.

اقرأ ايضاًفيديوهات مسربة لتعنيف أطفال بحضانة يهز لبنان.. وتحرك رسمي سريعفيديوهات مسربة لتعنيف أطفال بحضانة يهز لبنان.. وتحرك رسمي سريع

أسعار الذهب في لبنان اليوم

في هذا المقال سنتعرف على متوسط سعر الذهب اليوم في لبنان بالدولار وأسعار الذهب في لبنان اليوم بالليرة اللبنانية (LBP) من جميع عيارات الذهب (24، 21،22، 18):

  • سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في لبنان عند 937,703.26 ليرة لبنانية، بما يُعادل (62.14 دولار).
  • جاء سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في لبنان عند 859,561.33 ليرة لبنانية، بما يُعادل (56.96 دولار).
  • جاء سعر الذهب في لبنان اليوم عيار 21 (الأكثر انتشاراً في لبنان) عند 820,490.36 ليرة لبنانية، بما يُعادل (54.38 دولار).
  • وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في لبنان عند 703,277.45 ليرة لبنانية، ما يُعادل (46.61 دولار).
  • جاء سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في لبنان عند 546,993.57 ليرة لبنانية، أي ما يُعادل (36.25 دولار).

 

سعر أوقية الذهب اليوم في لبنان بالدولار

سجل سعر أونصة الذهب اليوم في لبنان اليوم الثلاثاء 11 يوليو 2023 عند 29,165,853.47 ليرة لبنانية، ما يُعادل (1,932.87 دولار).

سعر ليرة الذهب في لبنان اليوم

جاء سعر الليرة الذهب اليوم الثلاثاء 11 يوليو عند 6,563,922.85 ليرة، بما يُعادل (435.04 دولار).

سعر كيلو الذهب اليوم في لبنان

جاء سعر كيلو الذهب اليوم الثلاثاء في لبنان عند 937,703,263.94 ليرة، ما يُعادل 62,143.17 دولار.

كلمات دالة:أسعار الذهب في لبنان اليومسعر الذهب في لبنان اليوم

اقرأ ايضاً

Loading content ...

مواضيع ممكن أن تعجبك

Loading content ...

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن