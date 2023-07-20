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أسعار الذهب في لبنان اليوم الخميس 20 يوليو 2023

تاريخ النشر: 20 تمّوز / يوليو 2023 - 05:41
أسعار الذهب في لبنان اليوم
أسعار الذهب في لبنان اليوم

شهد سعر الذهب في لبنان اليوم، الخميس 20 يوليو، ارتفاعاً ملحوظاً مع بداية تعاملات  اليوم بالتزامن مع سعر المعدن الأصفر في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الفورية اليوم عند 1,983.67 دولار للأوقية.

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سعر الذهب في لبنان اليوم

من خلال هذا المقال سنتعرف على متوسط سعر الذهب اليوم في لبنان بالدولار وأسعار الذهب في لبنان اليوم بالليرة اللبنانية (LBP) من جميع عيارات الذهب (24، 21،22، 18):

  • سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في لبنان عند 957,061.35 ليرة لبنانية، بما يُعادل (63.78 دولار).
  • سجل سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في لبنان عند 877,306.24 ليرة لبنانية، بما يُعادل (58.46 دولار).
  • جاء سعر الذهب في لبنان اليوم عيار 21 (الأكثر انتشاراً في لبنان) عند 837,428.69 ليرة لبنانية، بما يُعادل (55.80 دولار).
  • سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في لبنان عند 717,796.02 ليرة لبنانية، ما يُعادل (47.83 دولار).
  • وجاء سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في لبنان عند 558,285.79 ليرة لبنانية، أي ما يُعادل (37.20 دولار).

 

سعر أوقية الذهب اليوم في لبنان بالدولار

سجل سعر أونصة الذهب اليوم في لبنان اليوم الخميس 20 يوليو 2023 عند 29,767,957.84 ليرة لبنانية، ما يُعادل (1,983.67 دولار).

سعر ليرة الذهب في لبنان اليوم

جاء سعر الليرة الذهب اليوم الخميس 20 يوليو عند 6,699,429.48 ليرة، بما يُعادل (446.4 دولار).

سعر كيلو الذهب اليوم في لبنان

جاء سعر كيلو الذهب اليوم الخميس في لبنان عند 957,061,354.51 ليرة، ما يُعادل 63,776.42 دولار.

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