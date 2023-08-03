أسعار الذهب في لبنان اليوم الخميس 3 أغسطس 2023

شهد سعر الذهب في لبنان اليوم، الخميس 3 أغسطس، انخفاضاً جديداً مع بداية تعاملات اليوم بالتزامن مع هبوط سعر المعدن الأصفر في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الفورية اليوم عند 1,933.66 دولار للأوقية.

سعر الذهب في لبنان اليوم

من خلال هذا المقال سنتعرف على متوسط سعر الذهب اليوم في لبنان بالدولار وأسعار الذهب في لبنان اليوم بالليرة اللبنانية (LBP) من جميع عيارات الذهب (24، 21،22، 18):

جاء سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في لبنان عند 936,625.78 ليرة لبنانية، بما يُعادل (62.17 دولار).

جاء سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في لبنان عند 858,573.64 ليرة لبنانية، بما يُعادل (56.99 دولار).

سجل سعر الذهب في لبنان اليوم عيار 21 (الأكثر انتشاراً في لبنان) عند 819,547.56 ليرة لبنانية، بما يُعادل (54.40 دولار).

جاء سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في لبنان عند 702,469.34 ليرة لبنانية، ما يُعادل (46.63 دولار).

وجاء سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في لبنان عند 546,365.04 ليرة لبنانية، أي ما يُعادل (36.26 دولار).

سعر أوقية الذهب اليوم في لبنان بالدولار

جاء سعر أونصة الذهب اليوم في لبنان اليوم الخميس 3 أغسطس 2023 عند 29,132,340.07 ليرة لبنانية، ما يُعادل (1,933.66 دولار).

سعر ليرة الذهب في لبنان اليوم

سجل سعر الليرة الذهب اليوم الخميس 3 أغسطس عند 6,556,380.49 ليرة، بما يُعادل (435.2 دولار).

سعر كيلو الذهب اليوم في لبنان

سجل سعر كيلو الذهب اليوم الخميس في لبنان عند 936,625,783.91 ليرة، ما يُعادل 62,168.75 دولار.