أسعار العقارات في دبي تتراجع بنسبة 7.4 % في الربع الثالث

قال مصرف الإمارات المركزي في تقرير اليوم الثلاثاء إن أسعار العقارات السكنية هوت 7.4 بالمئة عنها قبل عام في الربع الثالث من 2018، ليتسارع معدل الانخفاض من 5.8 بالمئة في الربع الثاني.

اقتبس البنك المركزي من مؤشر ريدين لأسعار المبيعات السكنية، الذي أظهر انخفاض الأسعار 2.5 بالمئة عن الربع السابق. وتتراجع الأسعار تراجعا شبه مطرد من شهر لآخر منذ بداية 2017 بسبب تدهور ميزان العرض والطلب.

ونزلت أسعار العقارات السكنية في أبوظبي 6.1 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث بعد انخفاضها 6.9 بالمئة في الربع الثاني.

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