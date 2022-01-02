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أسعار العملات الرقمية: البيتكوين ترتفع لـ 47 ألف دولار

منشور 02 كانون الثّاني / يناير 2022 - 09:21
أسعار العملات الرقمية: البيتكوين ترتفع لـ 47 ألف دولار
تبلغ هيمنة البيتكوين حاليًا 39.94%، بارتفاع قدر0.29% خلال اليوم.   
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 سجلت أسعار العملات الرقمية اليوم الأحد (الثاني من يناير) ارتفاعا حيث بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية 2.40 تريليون دولار، بانخفاض بنسبة قدرها 0.57٪ عن اليوم الماضي.

 سجلت أسعار العملات الرقمية اليوم الأحد (الثاني من يناير) ارتفاعا حيث بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية 2.40 تريليون دولار، بانخفاض بنسبة قدرها 0.57٪ عن اليوم الماضي.

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تبلغ هيمنة البيتكوين حاليًا 39.94%، بارتفاع قدر0.29% خلال اليوم.   

وهنا نذكر أسعار العملات الرقمية: 

  • انخفض سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 1.52 % لتسجل نحو 47,145  دولار.
  • انخفض سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 2.31%  لتسجل نحو 3,742 دولار.
  • انخفض سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 3.14% لتسجل نحو 521 دولار.
  • انخفض سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.09% لتسجل نحو 1.00 دولار. 
  • انخفض سعر عملة سولانا (SOL) بنسبة 1.49% لتسجل نحو 175 دولار.
  • انخفض سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 4.67% لتسجل نحو 1.36 دولار.
  • انخفض سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.07% لتسجل نحو 1.00 دولار. 
  • انخفض سعر عملة الريبل (XRP)  بنسبة 1.92% لتسجل نحو 0.84 دولار.
  • انخفض  سعر عملة تيرا (LUNA) بنسبة 0.94% لتسجل نحو 89.97 دولار.
  • انخفض  سعر أفلانش  (AVAX) بنسبة 1.78% لتسجل نحو 115.36 دولار.

أسعار العملات الرقمية

يمكنكم معرفة آخر تطورات أسعار العملات الرقمية عبر التحديث أدناه:
 

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كلمات دالة:أسعار العملات الرقمية

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