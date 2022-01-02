أسعار العملات الرقمية: البيتكوين ترتفع لـ 47 ألف دولار

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سجلت أسعار العملات الرقمية اليوم الأحد (الثاني من يناير) ارتفاعا حيث بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية 2.40 تريليون دولار، بانخفاض بنسبة قدرها 0.57٪ عن اليوم الماضي.