أفضل 5 عملات ويب 3.0 الرقمية للاستثمار في 2022

يبدو أن ويب 3.0 هي الكلمة الأكثر رواجًا هذه الأيام في مجال التكنولوجيا وكذلك في مجال البلوك تشين والعملات الرقمية حيث يستخدمها خبراء التكنولوجيا لوصف الجيل التالي من الإنترنت المبني على تقنية البلوك تشين.

إذا كنت تتابع توتير مؤخرًا، فمن المتحمل أنك رأيت جاك دورسي وإيلون ماسك يهاجمان ويب 3.0. لا بد أنك كنت تتسائل عما يتحدث عنه هؤلاء المهووسون المتحمسون للعملات الرقمية. وبما أنك وصلت إلى هذه الصفحة، عزيزي القارئ، فمن المحتمل أن الضجيج الذي لا مثيل له عن ويب 3.0 قد جذب انتباهك بالفعل وتريد الاستثمار في عملات ويب 3.0 الرقمية. بدون أي مزيد من المقدمات، دعنا نستعرض من أهم عملات ويب 3.0 الرقمية. لكن أولاً، لنتعرف على معنى ويب 3.0.

ما هي ويب 3.0 ؟

ببساطة، بدأ الإنترنت مع ويب 1.0 الذي أطلقه السير تيم لي في عام 1989 حيث كان لدى عدد قليل من الاشخاص يمكنهم اإضافة المعلومات عبر الإنترنت بطريقة لامركزية وكان أغلبية المستخدمين فقط يستهلكون هذا المحتوى.

ثم ظهرت ويب 2.0، والتي جعلت المستخدمين يشاركون وتمكنهم من إنشاء محتوى على الشبكة.

لكونه مصطلحًا غير متبلور وسريع التطور، يُطلق على ويب 3.0 اسم المرحلة التالية من الإنترنت. يحول هذا الويب إلى قاعدة بيانات، مما يسمح للمستخدمين بإجراء المزيد من التعديلات التقنية على الشبكة، مما يؤدي إلى سحب القوة من عمالقة التكنولوجيا، وربما لهذا السبب لا يحبها دورسي وماسك.



بولكادوت (DOT)

بولكادوت عبارة عن منصة ويب 3.0 من الجيل التالي تقدم حقبة جديدة في قابلية التوسع من خلال ربط البلوك تشين وتمكين إمكانية التشغيل البيني عبر الشبكات. تتمتع بلوكادوت بشعبية سريعة النمو مما يجعله أحد أكثر المشاريع المتوقع ازدهارها. DOT هي الآن البطل بلا منازع في ساحة العملات البديلة حيث كانت في اتجاه صعودي هذا العام.

بت تورنت (BTT)

بت تورنت هو موقع الويب الذي ألهم ساتوشي ناكاموتو إلى ابتكار البيتكوين حيث ذكره العبقري في ورقته البيضاء. كانت مؤسسة ترون، التي يديرها جاستن صن، ذكية بما يكفي للسعي وراء إرث ناكاموتو من خلال الاستحواذ على بت تورنت في عام 2018.

كونها أكبر بروتوكول منصة لا مركزي لمشاركة الملفات في العالم، فإن بت تورنت هو الموقع المسؤول عن نقل نسبة كبيرة من حركة الإنترنت في العالم كل يوم. BTT عبارة عن توكن المنصة المبنية على البلوك تشين ويدعم ميزات البروتوكولات والتطبيقات اللامركزية الأكثر شيوعًا في العالم.

زي كاش (ZEC)

تُعرف زي كاش بأنها العملة التي تجلب الخصوصية إلى ويب 3.0، وهي عملة رقمية لامركزية من نظير إلى نظير (P2P) تتميز بأكثر ميزات الخصوصية والأمان تقدمًا. نظرًا لكونها أول تطبيق واسع الانتشار لتكنولوجيا الخصوصية المعروفة باسم تشفير المعرفة الصفرية، فإن تقنية زي كاش تسمح لشخص ما بإثبات صحة شيء ما - دون إخبار أي شخص ما هو هذا "السر" - باستخدام البراهين الرياضية المتقدمة.

تهدف شبكة زي كاش إلى أن تكون حلاً هامًا لحماية الحريات الاقتصادية والاجتماعية، تسمح زي كاش بالتحقق من صحة المعاملات دون الكشف عن البيانات.



تشينلينك (LINK)

تشين لينك تعتبر شركة قد غيرت قواعد اللعبة في ثورة ويب 3.0، حيث إنها شبكة أوراكل لامركزية مفتوحة المصدر توفر بيانات غير قابلة للتلاعب لدعم العقود الذكية المتقدمة على أي بلوك تشين.

تم تطويرها بواسطة مجتمع كبير من المطورين والباحثين والمستخدمين الذين يتشاركون الهدف المتمثل في تحويل الشبكة إلى لبنة أساسية لنظام التمويل اللامركزي البيئي الحديث الذي يتيح عالمًا اقتصاديًا عادلًا.

ثيتا (THETA)

أصدرت شركة ثيتا لابس الرائدة في مجال البث المباشر على البلوك تشين مؤخرًا "واجهة برامج ثيتا"، وهو منتج جديد يسمح للمطورين بإضافة فيديو لامركزي إلى أي موقع ويب أو تطبيق بدون أي خوادم مركزية أو توصيل محتوى أو برنامج استضافة فيديو.

بهدف تقليل تكلفة التحميل على منصة جديدة للفيديو، حيث تعمل ثيتا على ترحيل البيانات من نظير إلى نظير مما يزيد كفاءة تحميل الفيديو والتطبيقات الأخرى ذات البيانات الثقيلة، مما يجعلها أرخص وأكثر فاعلية لأي منصة تنقل كميات كبيرة البيانات.