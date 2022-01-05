أسعار العملات الرقمية: البيتكوين تستقر حول 46 ألف دولار

شهدت أسعار العملات الرقمية اليوم الاربعاء (الخامس من يناير) استقرارا طفيفا حيث بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية 2.24 تريليون دولار، ارتفاع بنسبة قدرها 0.99% عن اليوم الماضي.

تبلغ هيمنة البيتكوين حاليًا 39.37%، بانخفاض قدره 0.19% خلال اليوم.

وهنا نذكر أسعار العملات الرقمية:

ارتفع سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 0.32 % لتسجل نحو 46,693 دولار.

ارتفع سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 1.45% لتسجل نحو 3,826 دولار.

ارتفع سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 0.23% لتسجل نحو 513 دولار.

استقر سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.00% لتسجل نحو 1.00 دولار.

ارتفع سعر عملة سولانا (SOL) بنسبة 0.73% لتسجل نحو 169.93 دولار.

ارتفع سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 1.68% لتسجل نحو 1.35 دولار.

انخفض سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.07% لتسجل نحو 0.9999 دولار.

ارتفع سعر عملة الريبل (XRP) بنسبة 0.05% لتسجل نحو 0.823 دولار.

انخفض سعر عملة تيرا (LUNA) بنسبة 2.49% لتسجل نحو 85.89 دولار.

ارتفع سعر بولكادوت (DOT) بنسبة 0.88% لتسجل نحو 29.88 دولار.

يمكنكم معرفة آخر تطورات أسعار العملات الرقمية عبر التحديث أدناه: