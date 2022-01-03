أسعار العملات الرقمية: البيتكوين تستقر عند 47 ألف دولار

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استقرت أسعار العملات الرقمية اليوم الأثنين (الثالث من يناير) حيث بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية 2.26 تريليون دولار، بانخفاض بنسبة قدرها 0.87% عن اليوم الماضي.
استقرت أسعار العملات الرقمية اليوم الأثنين (الثالث من يناير) حيث بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية 2.26 تريليون دولار، بارتفاع بنسبة قدرها 0.87% عن اليوم الماضي.
تبلغ هيمنة البيتكوين حاليًا 39.55%، بارتفاع قدره 0.34% خلال اليوم.
وهنا نذكر أسعار العملات الرقمية:
- استقر سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 0.22 % لتسجل نحو 47,084 دولار.
- ارتفع سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 1.85% لتسجل نحو 3,818 دولار.
- ارتفع سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 1.48% لتسجل نحو 530 دولار.
- انخفض سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.09% لتسجل نحو 1.00 دولار.
- انخفض سعر عملة سولانا (SOL) بنسبة 0.79% لتسجل نحو 174.53 دولار.
- ارتفع سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 0.23% لتسجل نحو 1.36 دولار.
- انخفض سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.07% لتسجل نحو 1.00 دولار.
- انخفض سعر عملة الريبل (XRP) بنسبة 0.26% لتسجل نحو 0.84 دولار.
- انخفض سعر عملة تيرا (LUNA) بنسبة 0.94% لتسجل نحو 92.93 دولار.
- ارتفع سعر بولكادوت (DOT) بنسبة 03.78% لتسجل نحو 30.32 دولار.
يمكنكم معرفة آخر تطورات أسعار العملات الرقمية عبر التحديث أدناه:
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