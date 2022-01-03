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أسعار العملات الرقمية: البيتكوين تستقر عند 47 ألف دولار

منشور 03 كانون الثّاني / يناير 2022 - 02:17
أسعار العملات الرقمية: البيتكوين تستقر عند 47 ألف دولار
تبلغ هيمنة البيتكوين حاليًا 39.55%، بارتفاع قدر0.34% خلال اليوم.   
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استقرت أسعار العملات الرقمية اليوم الأثنين (الثالث من يناير) حيث بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية 2.26 تريليون دولار، بانخفاض بنسبة قدرها 0.87% عن اليوم الماضي.

استقرت أسعار العملات الرقمية اليوم الأثنين (الثالث من يناير) حيث بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية 2.26 تريليون دولار، بارتفاع بنسبة قدرها 0.87% عن اليوم الماضي.

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تبلغ هيمنة البيتكوين حاليًا 39.55%، بارتفاع قدره 0.34% خلال اليوم.   

وهنا نذكر أسعار العملات الرقمية: 

  • استقر سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 0.22 % لتسجل نحو 47,084  دولار.
  • ارتفع سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 1.85%  لتسجل نحو 3,818 دولار.
  • ارتفع سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 1.48% لتسجل نحو 530 دولار.
  • انخفض سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.09% لتسجل نحو 1.00 دولار. 
  • انخفض سعر عملة سولانا (SOL) بنسبة 0.79% لتسجل نحو 174.53 دولار.
  • ارتفع سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 0.23% لتسجل نحو 1.36 دولار.
  • انخفض سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.07% لتسجل نحو 1.00 دولار. 
  • انخفض سعر عملة الريبل (XRP)  بنسبة 0.26% لتسجل نحو 0.84 دولار.
  • انخفض  سعر عملة تيرا (LUNA) بنسبة 0.94% لتسجل نحو 92.93 دولار.
  • ارتفع سعر بولكادوت  (DOT) بنسبة 03.78% لتسجل نحو 30.32 دولار.

يمكنكم معرفة آخر تطورات أسعار العملات الرقمية عبر التحديث أدناه:
 

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كلمات دالة:عملات رقمية

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