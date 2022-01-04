أسعار العملات الرقمية: البيتكوين تنخفض تحت 47 ألف دولار

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أسعار العملات الرقمية اليوم الثلاثاء الرابع من يناير
شهدت أسعار العملات الرقمية اليوم الثلاثاء (الرابع من يناير) انخفاضات سعرية طفيفة حيث بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية 2.22 تريليون دولار، بنسبة قدرها 0.99% عن اليوم الماضي.
تبلغ هيمنة البيتكوين حاليًا 39.62%، بانخفاض قدره 0.07% خلال اليوم.
وهنا نذكر أسعار العملات الرقمية:
- استقر سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 0.22 % لتسجل نحو 46,409 دولار.
- ارتفع سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 1.85% لتسجل نحو 3,754 دولار.
- ارتفع سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 1.48% لتسجل نحو 511.14 دولار.
- انخفض سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.09% لتسجل نحو 1.00 دولار.
- انخفض سعر عملة سولانا (SOL) بنسبة 0.79% لتسجل نحو 168.13 دولار.
- ارتفع سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 0.23% لتسجل نحو 1.32 دولار.
- انخفض سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.07% لتسجل نحو 1.00 دولار.
- انخفض سعر عملة الريبل (XRP) بنسبة 0.26% لتسجل نحو 0.8273 دولار.
- انخفض سعر عملة تيرا (LUNA) بنسبة 0.94% لتسجل نحو 88.49 دولار.
- ارتفع سعر بولكادوت (DOT) بنسبة 03.78% لتسجل نحو 29.9 دولار.
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