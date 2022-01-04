  1. الرئيسية
  2. أعمال
  3. أسعار العملات الرقمية: البيتكوين تنخفض تحت 47 ألف دولار

أسعار العملات الرقمية: البيتكوين تنخفض تحت 47 ألف دولار

منشور 04 كانون الثّاني / يناير 2022 - 07:50
أسعار العملات الرقمية: البيتكوين تنخفض تحت 47 ألف دولار
تبلغ هيمنة البيتكوين حاليًا 39.62%، بانخفاض قدره 0.07% خلال اليوم.   
أبرز العناوين
أسعار العملات الرقمية اليوم الثلاثاء الرابع من يناير

 شهدت أسعار العملات الرقمية اليوم الثلاثاء (الرابع من يناير) انخفاضات سعرية طفيفة حيث بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية 2.22 تريليون دولار، بنسبة قدرها 0.99% عن اليوم الماضي.

اقرأ ايضاًأفضل 5 عملات ويب 3.0 الرقمية للاستثمار في 2022أفضل 5 عملات ويب 3.0 الرقمية للاستثمار في 2022

تبلغ هيمنة البيتكوين حاليًا 39.62%، بانخفاض قدره 0.07% خلال اليوم.   

وهنا نذكر أسعار العملات الرقمية: 

  • استقر سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 0.22 % لتسجل نحو 46,409  دولار.
  • ارتفع سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 1.85%  لتسجل نحو 3,754 دولار.
  • ارتفع سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 1.48% لتسجل نحو 511.14 دولار.
  • انخفض سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.09% لتسجل نحو 1.00 دولار. 
  • انخفض سعر عملة سولانا (SOL) بنسبة 0.79% لتسجل نحو 168.13 دولار.
  • ارتفع سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 0.23% لتسجل نحو 1.32 دولار.
  • انخفض سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.07% لتسجل نحو 1.00 دولار. 
  • انخفض سعر عملة الريبل (XRP)  بنسبة 0.26% لتسجل نحو 0.8273 دولار.
  • انخفض  سعر عملة تيرا (LUNA) بنسبة 0.94% لتسجل نحو 88.49 دولار.
  • ارتفع سعر بولكادوت  (DOT) بنسبة 03.78% لتسجل نحو 29.9 دولار.

يمكنكم معرفة آخر تطورات أسعار العملات الرقمية عبر التحديث أدناه:

اقرأ ايضاًأفضل 5 عملات ويب 3.0 الرقمية للاستثمار في 202210 مشاهير دخلوا عالم العملات الرقمية في 2021
 

كلمات دالة:عملات رقمية

© 2000 - 2022 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...