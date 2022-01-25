أسعار العملات الرقمية: البيتكوين يرتفع إلى 36 ألف دولار

استمرت غالبية أسعار العملات الرقمية اليوم الثلاثاء (الخامس والعشرون من يناير) بالانخفاض ولكن سعر البيتكوين بدأ يرتفع من جديد. بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية 1.62 تريليون دولار، ما يعادل ارتفاع بنسبة قدرها 0.96% عن اليوم الماضي.

تبلغ هيمنة البيتكوين حاليًا 42.14%، ما يعادل ارتفاع قدره 0.71% عن اليوم الماضي.

وهنا نذكر أسعار العملات الرقمية:

ارتفع سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 3.00% لتسجل نحو 36,061 دولار.

انخفض سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 0.68% لتسجل نحو 2,382 دولار.

انخفض سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.04% لتسجل نحو 1.00 دولار.

انخفض سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 0.70% لتسجل نحو 361 دولار.

انخفض سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.04% لتسجل نحو 0.9995 دولار.

انخفض سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 2.12% لتسجل نحو 1.01 دولار.

انخفض سعر عملة الريبل (XRP) بنسبة 1.52% لتسجل نحو 0.5942 دولار.

ارتفع سعر عملة سولانا (SOL) بنسبة 3.14% لتسجل نحو 89 دولار.

ارتفع سعر عملة تيرا (LUNA) بنسبة 2.44% لتسجل نحو 64 دولار.

انخفض سعر دوجكوبن (DOGE) بنسبة 0.95% لتسجل نحو 0.1343 دولار.

يمكنكم معرفة آخر تطورات أسعار العملات الرقمية عبر التحديث أدناه:

إخلاء المسؤولية: يعتبر سوق العملات الرقمية مضارباً للغاية ومحفوفاً بالمخاطر وغير منظم إلى حد كبير. يجب على أي شخص يفكر في الاستثمار فيه أن يدرك أن هناك خطر فقدان استثماره بالكامل. وهذا المقال لا يقدم أي نصيحة استثمارية