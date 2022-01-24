العملات الرقمية في أسبوع: السلفادور تستغل هبوط البيتكوين للشراء

بينما دخل معظم المتداولين في عام 2022 غير متحمسين جدا لشراء عملة البيتكوين، انتهزت السلفادور الفرصة للقيام بأرخص عملية شراء منذ أن اعتمدت البيتكوين كعملة قانونية. وصلت العملة الرقمية الأولى إلى أدنى مستوى لها على مدار العام، حيث خسرت ما يقرب من نصف قيمتها منذ أن وصلت إلى مستويات قياسية.



في أخبار مفرحة أكثر، لا تزال كل من ويب 3.0 وميتافير ضمن العبارات الطنانة التي يستخدمها أباطرة التكنولوجيا على أمل تحفيز المستثمرين أو جذب اهتمام المستخدمين. قررت جوجل دخول البلوك تشين من خلال انشاء وحدة جديدة مخصصة لاستكشاف الإمكانات التكنولوجية لها، والتطلع إلى الويب 3.0، والدخول للميتافيرس. بمناسبة الحديث عن الميتافيرس، فإن ملاك العملات الرقمية باريس هيلتون، دخلت عالم الميتافيرس أيضاً.

دعونا نستعرض الاخبار سوية الآن!

السلفادور تشتري 410 بيتكوين بسعر مخفض

على موقع تويتر، أعلن الرئيس نيب بوكيل عن شراء 410 بيتكوين مقابل 15 مليون دولار، 36,585 دولار لكل بيتكوين.

لطالما اشترت الدولة الأمريكية اللاتينية البيتكوين عند كل انخفاض مع 1,801 BTC في حوزتها الآن. الجدير بالذكر أن السلفادور قد خسرت بالفعل 20 مليون دولار منذ أول عملية شراء لعملة البيتكوين.

فتوى جديدة ضد استخدام العملات الرقمية في إندونيسيا

أصدرت منظمتان إسلاميتان إندونيسيتان، هما مجلس ترجيح والتنفيذ المركزي التجديد للمحمدية، فتوى أخرى ضد استخدام العملات الرقمية للمسلمين.

وكتبت فتوى مجلس ترجيح محمدية نقلاً عن موقع المحمدية الرسمي يوم الخميس (20/1/2022) أن "فتوى ترجيح تنص على عدم شرعية العملة الرقمية كأداة استثمارية ووسيلة للتداول".

على الرغم من اعتبار العملات الرقمية حرامًا للمسلمين، سجلت إندونيسيا 9.8 مليار دولار في معاملات العملات الرقمي في عام 2021، وهو ما يمثل 1,222 ٪ أعلى من عام 2020.

في نوفمبر الفائت، أصدر المجلس الوطني للعلماء (MUI)، وهو مجلس القادة الدينيين في إندونيسيا ، حكمًا بأن استخدام العملة الرقمية يعد حرامًا بالنسبة للمسلمين.

نظرًا لعدم اليقين واعتباره مراهنة، تم حظر العملات الرقمية من قبل السلطات الإندونيسية.

وفقًا لمنظم تداول العقود الآجلة للسلع في إندونيسيا، Bappebti، كان هناك حوالي 4.5 مليون مستثمر رقمي في البلاد اعتبارًا من مايو، حسبما أفاد Coindesk.

قال أسورون نيام صلح، رئيس المراسيم الدينية، إن المجادلة بأن العملات الرقمية يمكن أن تكون حلال إذا تم تداولها كسلع بشرط أن تلتزم بالشريعة الإسلامية وتثبت فوائدها الواضحة.

جوجل تنشئ وحدة لاستكشاف تقنية البلوك تشين

أعلنت جوجل عن إطلاق وحدة جديدة مخصصة لاستكشاف تقنية البلوك تشبن في محاولة لتحقيق انتقال إلى الويب 3.0 وميتافيرس. وفقًا لرسالة بريد إلكتروني داخلية اطلعت عليها بلومبيرغ، جاء في: "العملات الرقمية شيء نوليه الكثير من الاهتمام".

على الرغم من أن التقرير لا يكشف عن الكثير من التفاصيل، توقع حقيقة أن التركيز الرئيسي هو "البلوك تشين والجيل التالي من تقنيات الحوسبة الموزعة وتخزين البيانات."

باريس هيلتون تهاجر إلى ميتافيرس

تعمل باريس هيلتون على إنشاء نسختها الخاصة جدًا بها من العالم بجزيرة افتراضية مبنية داخل Roblox، يطلق عليها اسم Paris World.

ستكون الجزيرة نسخة رقمية طبق الأصل لمنزل نجمة تلفزيون الواقع في هوليوود بولاية كاليفورنيا. ومن المثير للاهتمام، أنه يمكن للمستخدمين الذهاب إلى منزل نجمة تلفزيون الواقع لمداهمة خزانة ملابسها وشراء ملابسها!