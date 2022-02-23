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أسعار العملات الرقمية: البيتكوين يرتفع إلى 38 ألف دولار

منشور 23 شباط / فبراير 2022 - 07:41
أسعار العملات الرقمية: البيتكوين يرتفع إلى 38 ألف دولار
ارتفع سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 3.52% لتسجل نحو 38,153 دولار.

شهدت أسعار العملات الرقمية اليوم الأربعاء (الثالث والعشرون من فبرابر) ارتفاعاً حيث بلغ إجمالي القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية 1.73 ترليون دولار، ما يعادل ارتفاع بنسبة قدرها 4.62% عن اليوم الماضي.

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تبلغ هيمنة البيتكوين حاليًا 41.73%، ما يعادل انخفاض قدره 0.43% عن اليوم الماضي. 

وهنا نذكر أسعار العملات الرقمية:

أسعار العملات الرقمية

  • ارتفع سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 3.52% لتسجل نحو 38,153 دولار.
  • ارتفع سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 6.19%  لتسجل نحو 2,681 دولار.
  • ارتفع سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.01%  لتسجل نحو 1.00 دولار. 
  • ارتفع سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 5.62% لتسجل نحو 377 دولار.
  • ارتفع سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.02% لتسجل نحو 1.00 دولار.
  • ارتفع سعر عملة الريبل (XRP)  بنسبة 5.25% لتسجل نحو 0.7213 دولار.
  • ارتفع سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 9.73% لتسجل نحو 0.9118 دولار.
  • ارتفع سعر عملة سولانا (SOL) بنسبة 8.41% لتسجل نحو 89 دولار.
  • ارتفع سعر عملة تيرا (LUNA) بنسبة 15.2% لتسجل نحو 56 دولار.
  • ارتفع سعر أفلانش  (AVAX) بنسبة 13.51% لتسجل نحو 78 دولار.

يمكنكم معرفة آخر تطورات أسعار العملات الرقمية عبر التحديث أدناه:

 

إخلاء المسؤولية: يعتبر سوق العملات الرقمية مضارباً للغاية ومحفوفاً بالمخاطر وغير منظم إلى حد كبير. يجب على أي شخص يفكر في الاستثمار فيه أن يدرك أن هناك خطر فقدان استثماره بالكامل. وهذا المقال لا يقدم أي نصيحة استثمارية

كلمات دالة:أسعار العملات الرقميةالعملات الرقميةالبيتكوين

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