أقوى خمس دول في تبني العملات الرقمية

مع استمرار العملة الرقمية في تغيير العالم مثلما فعل الإنترنت من قبل، تستكشف بعض البلدان كيفية الاستفادة من هذه التكنولوجيا الناشئة بينما يبحث البعض الآخر في كيفية تنظيم هذا القطاع الجديد.

واحدة من أكثر القصص قوة في عالم العملات الرقمية العام الماضي تضمنت اعتماد السلفادور للبيتكوين كعملة قانونية، وهو قرار واجه معارضة من قبل المشرعين الذين أعادوا فتح النقاش والانتقادات حول اعتماد العملة الرقمية مرة أخرى.

وفقًا لتقرير صادر عن crypto.com، تضاعف عدد الأشخاص الذين يمتلكون العملات الرقمية في العالم هذا العام إلى ما يقرب من 220 مليونًا. حيث ضخ المستثمرون 30 مليار دولار في مشاريع العملات الرقمية في عام 2021، أكثر من جميع السنوات السابقة مجتمعة. أجرت مكتبة الكونجرس (LOC) مراجعات دورية لمواقف البلدان على البيتكوين والعملات الرقمية في نوفمبر 2021. ووجدت الدراسة أن 103 دولة تقوم حاليًا بتطوير لوائح بشأن العملات الرقمية واستخدامها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

دعنا نتعرف على أفضل 5 دول في تبني العملات الرقمية:

1. السلفادور

دخلت السلفادور التاريخ في سبتمبر 2021 عندما أصبحت أول حكومة تجعل عملة البيتكوين عملة قانونية ، والثالثة التي تشتري البيتكوين كدولة، وأول حكومة توزع البيتكوين على السكان.

أعلن الملاذ المشاريع الرقمية عن إطلاق مدينة "بيتكوين" الجديدة، والتي سيتم تمويلها بالكامل بمليار دولار من سندات بيتكوين. بينما ترفع الدول المجاورة ضريبة القيمة المضافة، كشف رئيس السلفادور ، نيب بوكيلي، بطل العملات الرقمية الشاب ، مؤخرًا عن رغبته في إنشاء "مدينة بيتكوين" على أساس السندات المدعومة من البيتكوين بدون ضرائب.



2. الإمارات العربية المتحدة

الإمارات العربية المتحدة، التي تشتهر بتماشيها السريع مع المستجدات التقنية، تعمل الآن على تبني أطر قانونية جديدة وقوانين من شأنها أن تضع الأساس لها لتصبح أكبر مركز في العالم لتكنولوجيا العملات الرقمية والبلوك تشين. في عام 2015، أصبحت الإمارات العربية المتحدة موطنًا لأول منصة تداول عملات رقمية في الخليج. بفضل سلسلة من الأحداث الرقمية التي رعتها واستضافتها، والمبادرات الحكومية التقدمية، والمناخ الداعم للابداع والأعمال، أصبحت الإمارات العربية المتحدة موطنًا لـ 151 شركة عملات رقمية ناشئة جديدة في عام 2021.

بالتعاون مع CV Labs وغيرها من الشركات والتبادلات الرائدة في مجال العملات الرقمية، طور مركز دبي للسلع المتعددة مؤخرًا مركز عملات رقمية الخاص به. يهدف هذا المركز التابع لمركز دبي للسلع المتعددة، والذي يقع في برج الماس، إلى أن يصبح مركزًا للشركات التي تعمل على منصات تداول تدعم تقنية البلوك تشين، بالإضافة إلى الشركات التي تقدم خدمات العملات الرقمية وإصدارها وإدراجها وتداولها.

3. مالطا

منذ أن أصبحت الدولة الأولى والوحيدة التي أنشئت إطارًا منظمًا لاستخدام العملات الرقمية في عام 2018 ، لطالما كان لدى مالطا سياسة الباب المفتوح تجاه البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى. منذ ذلك الحين، برز أرخبيل البحر الأبيض المتوسط ​​كمحور عالمي للعملات الرقمية وكدولة رائدة ذات مناخ يرحب بمؤسسات العملات الرقمية والمنصات. وفقًا لـ Chainalysis، ستكون مالطا الدولة التالية التي تعترف بعملة البيتكوين كعملة قانونية.

4. البحرين

كانت مملكة البحرين واحدة من أولى الولايات القضائية التي تنظم شركات العملات الرقمية والبلوك تشين، حيث تم تنظيم منصتي التداول كوين مينا ورين بشكل كامل هناك. أيضًا، في وقت سابق من هذا العام، أعلن مصرف البحرين المركزي عن الانتهاء من اختبار جي بي مورجان لعملة JPM Coin مع Onyx. في الاختبار، مكنت عملة JPM بنك ABC من اتما عملية الدفع في الوقت الحقيقي لألمنيوم البحرين (ALBA) لصالح نظراءها ألبا في الولايات المتحدة.

5. الهند

يُعتقد أن الهند لديها قاعدة مستخدمين للعملات الرقمية تزيد عن 7.3 مليون شخص ويبلغ حجم التجارة حوالي 21.8 مليار دولار. بدأ الناس من المدن الهندية الأصغر في المشاركة في سوق العملات الرقمية. كان الارتفاع الحاد في أسعار البيتكوين عاملاً حاسمًا في اهتمام الهند المتزايد بالعملات الرقمية.

في وقت سابق من هذا الشهر، أعلن بنك الاحتياطي الهندي (RBI) عن نيته إطلاق العملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC)، وهي نسخة رقمية من الروبية ، في 2022-2023.

يمكن أن يؤدي استعداد الهند للعملات الرقمية إلى تعزيز المجال، وقد يؤدي وضوح التنظيم هذا إلى إعاقة استخدام هذه العملات في الأنشطة الإجرامية.