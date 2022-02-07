أسعار العملات الرقمية: البيتكوين يرتفع إلى 42 ألف دولار

شهدت أسعار العملات الرقمية اليوم الاثنين (السابع من فبرابر) ارتفاعاً حيث بلغ إجمالي حجم سوق العملات الرقمية 541.53 مليار دولار، ما يعادل ارتفاع بنسبة قدرها 701.85% عن اليوم الماضي.

تبلغ هيمنة البيتكوين حاليًا 41.61%، ما يعادل ارتفاع قدره 0.16% عن اليوم الماضي.

وهنا نذكر أسعار العملات الرقمية:

ارتفع سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 3.16% لتسجل نحو 42,771 دولار.

ارتفع سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 2.90% لتسجل نحو 3,091 دولار.

ارتفع سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.00% لتسجل نحو 1.00 دولار.

ارتفع سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 3.37% لتسجل نحو 427 دولار.

ارتفع سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.10% لتسجل نحو 1.00 دولار.

ارتفع سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 3.94% لتسجل نحو 1.16 دولار.

ارتفع سعر عملة سولانا (SOL) بنسبة 5.06% لتسجل نحو 118 دولار.

ارتفع سعر عملة الريبل (XRP) بنسبة 12.39% لتسجل نحو 0.7473 دولار.

ارتفع سعر عملة تيرا (LUNA) بنسبة 4.99% لتسجل نحو 58 دولار.

ارتفع سعر بولكادوت (DOT) بنسبة 5.33% لتسجل نحو 22 دولار.

يمكنكم معرفة آخر تطورات أسعار العملات الرقمية عبر التحديث أدناه:

إخلاء المسؤولية: يعتبر سوق العملات الرقمية مضارباً للغاية ومحفوفاً بالمخاطر وغير منظم إلى حد كبير. يجب على أي شخص يفكر في الاستثمار فيه أن يدرك أن هناك خطر فقدان استثماره بالكامل. وهذا المقال لا يقدم أي نصيحة استثمارية