العملات الرقمية في أسبوع: أميرة سعودية تطلق مجموعة NFT خاصة بها

يبدو أن أسواق العملات الرقمية أخيرًا تسير بحذر على طريق الانتعاش منذ البداية القاسية للعام 2022 والتي استنفدت أموال المستثمرين، حيث ارتفاع سعر البيتكوين بنسبة 10.54٪. على صعيد التبني، يقوم مستشفى في المملكة العربية السعودية بتنفيذ حل يعمل بنظام البلوك تشين! بالحديث عن المملكة العربية السعودية، أطلقت أميرة سعودية مجموعتها الخاصة جدًا من الرموز القابلة للاستبدال (NFT).

علاوة على ذلك، كما توقعنا، كانت خطط الهند لوضع لوائح أكثر صرامة على العملات الرقمية استعدادًا لإطلاق عملتها الرقمية الخاصة بها!

الهند تطلق عملة رقمية للبنك المركزي

أعلن بنك الاحتياطي الهندي (RBI) عن خطط لطرح العملة الرقمية الخاصة بالبنك المركزي (CBDC) ، وهي تمثل الروبية الرقمية في 2022-2023. قالت وزيرة المالية نيرمالا سيترامان أثناء تسليمها الميزانية السنوية للهند: "إن إدخال عملة رقمية للبنك المركزي سيعطي دفعة قوية للاقتصاد الرقمي ... ستؤدي العملة الرقمية أيضًا إلى نظام إدارة عملة أكثر كفاءة وأقل تكلفة" .

أعلنت الهند أيضًا عن ضريبة جديدة على العملات الرقمي بنسبة 30 ٪ على الدخل من نقل أي أصول رقمية افتراضية.

نعتقد أن استعداد الهند للاحتضان العملات الرقمية يمكن أن يؤدي إلى تعزيز معنويات السوق وقد يؤدي وضوح التنظيم هذا إلى إعاقة استخدام مثل هذه العملات في الأنشطة الإجرامية.

مستشفى الملك فيصل التخصصي السعودي يستخدم تقنية البلوك تشين

تماشيًا مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، أطلق مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث مختبر بلوك تشين في الربع الرابع من عام 2021. ويهدف المختبر إلى بناء أساس استخدام البلوك تشين في المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى اعتماد هذه التكنولوجيا في الرعاية الصحية من خلال تنفيذ حل اعتماد رقمي لجميع المرضى وسجلاتهم ونشرها مباشرة على البلوك تشين حيث يمكن التحقق منهم على الفور ومشاركتهم مباشرة على منصات وسائل التواصل الاجتماعي.

قال ماجد الفياض الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث: "لقد فتح حل البلوك تشين الرقمي الباب لحالات استخدام حقيقية وتطبيقية في مجال الرعاية الصحية. يفخر مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بكونه متبنيًا مبكرًا للتقنية، حيث ستؤدي هذه التقنية إلى تعطيل نموذج الرعاية الصحية بطرق إيجابية ".

الأميرة السعودية ريم الفيصل تطرح مجموعة NFT لمكة والمدينة

أعلنت الأميرة السعودية والمصورة الرائدة بأعمالها والمعترف بها في جميع أنحاء العالم، ريم الفيصل، عن الإطلاق الرسمي لأول مجموعة رموز سعودية غير قابلة للاستبدال (NFT) تحمل عنوان "مكة والمدينة" على منصة أوبينسي ومعرض فني في ميتافيرس.

تضم مجموعة NFT التي يطلق عليها اسم "مكة والمدينة" صوراً للكعبة في مكة المكرمة وغيرها من الأماكن المقدسة في المدينة المنورة.

علقت صاحبة السمو الملكي:

اليوم صنعنا التاريخ من خلال المعرض الأول لـ NFTs السعودية في الميتافيرس. لقد كنت أصور طوال حياتي، منذ أن كنت طفلة، وبالتالي لا أعتبرها مهنة بقدر ما أعتبرها جزءًا مني. إنه أمر طبيعي بالنسبة لي مثل الكلام أو التنفس ".