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أسعار العملات الرقمية: البيتكوين يرتفع إلى 44 ألف دولار

منشور 08 شباط / فبراير 2022 - 08:42
أسعار العملات الرقمية: البيتكوين يرتفع إلى 44 ألف دولار
تبلغ هيمنة البيتكوين حاليًا 41.74%، ما يعادل ارتفاع قدره 0.46% عن اليوم الماضي. 

شهدت أسعار العملات الرقمية اليوم الثلاثاء (الثامن من فبرابر) انخفاضاً حيث بلغ إجمالي حجم سوق العملات الرقمية 71.63 مليار دولار، ما يعادل انخفاض بنسبة قدرها 3.04% عن اليوم الماضي.

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تبلغ هيمنة البيتكوين حاليًا 41.74%، ما يعادل ارتفاع قدره 0.46% عن اليوم الماضي. 

وهنا نذكر أسعار العملات الرقمية:

أسعار العملات الرقمية

  • ارتفع سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 3.72% لتسجل نحو 44,204 دولار.
  • ارتفع سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 1.49%  لتسجل نحو 3,119 دولار.
  • ارتفع سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.00%  لتسجل نحو 1.00 دولار. 
  • ارتفع سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 0.85% لتسجل نحو 428 دولار.
  • انخفض سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.01% لتسجل نحو 0.9997 دولار.
  • ارتفع سعر عملة الريبل (XRP)  بنسبة 12.41% لتسجل نحو 0.8628 دولار.
  • ارتفع سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 1.43% لتسجل نحو 1.19 دولار.
  • انخفض سعر عملة سولانا (SOL) بنسبة 1.41% لتسجل نحو 114 دولار.
  • انخفض سعر عملة تيرا (LUNA) بنسبة 0.25% لتسجل نحو 57 دولار.
  • ارتفع سعر أفلانش  (AVAX) بنسبة 7.96% لتسجل نحو 88 دولار.

يمكنكم معرفة آخر تطورات أسعار العملات الرقمية عبر التحديث أدناه:

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إخلاء المسؤولية: يعتبر سوق العملات الرقمية مضارباً للغاية ومحفوفاً بالمخاطر وغير منظم إلى حد كبير. يجب على أي شخص يفكر في الاستثمار فيه أن يدرك أن هناك خطر فقدان استثماره بالكامل. وهذا المقال لا يقدم أي نصيحة استثمارية

كلمات دالة:أسعار العملات الرقميةالعملات الرقميةالبيتكوين

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