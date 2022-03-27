أسعار العملات الرقمية: البيتكوين يرتفع إلى 44 ألف دولار

شهدت أسعار العملات الرقمية اليوم الأحد (السابع والعشرون من مارس)ارتفاعاً حيث بلغ إجمالي القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية 2.02 ترليون دولار، ما يعادل ارتفاع بنسبة قدرها 0.71% عن اليوم الماضي.

تبلغ هيمنة البيتكوين حاليًا 41.99%، ما يعادل انخفاض قدره 0.14% عن اليوم الماضي.

وهنا نذكر أسعار العملات الرقمية:

ارتفع سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 0.38% لتسجل نحو 44,675 دولار.

ارتفع سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 0.68% لتسجل نحو 3,152 دولار.

انخفض سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.00% لتسجل نحو 1.00 دولار.

ارتفع سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 0.55% لتسجل نحو 416 دولار.

ارتفع سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.02% لتسجل نحو 1 دولار.

ارتفع سعر عملة الريبل (XRP) بنسبة 0.67% لتسجل نحو 0.8386 دولار.

ارتفع سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 0.52% لتسجل نحو 1.14 دولار.

ارتفع سعر عملة سولانا (SOL) بنسبة 0.63% لتسجل نحو 101 دولار.

ارتفع سعر عملة تيرا (LUNA) بنسبة 0.49% لتسجل نحو 90 دولار.

ارتفع سعر عملة أفلانش (AVAX) بنسبة 0.98% لتسجل نحو 85 دولار.

يمكنكم معرفة آخر تطورات أسعار العملات الرقمية عبر التحديث أدناه:

إخلاء المسؤولية: يعتبر سوق العملات الرقمية مضارباً للغاية ومحفوفاً بالمخاطر وغير منظم إلى حد كبير. يجب على أي شخص يفكر في الاستثمار فيه أن يدرك أن هناك خطر فقدان استثماره بالكامل. وهذا المقال لا يقدم أي نصيحة استثمارية.