  1. الرئيسية
  2. أعمال
  3. أسعار العملات الرقمية: البيتكوين ينخفض إلى 35 ألف دولار

أسعار العملات الرقمية: البيتكوين ينخفض إلى 35 ألف دولار

منشور 24 شباط / فبراير 2022 - 09:31
أسعار العملات الرقمية: البيتكوين ينخفض إلى 35 ألف دولار
انخفض سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 8.58% لتسجل نحو 35,353 دولار.

شهدت أسعار العملات الرقمية اليوم الخميس (الرابع والعشرون من فبرابر) انخفاضاُ حيث بلغ إجمالي القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية 1.58 ترليون دولار، ما يعادل انخفاض بنسبة قدرها 9.74% عن اليوم الماضي.

اقرأ ايضاً4 نصائح لإبقاء محفظة عملاتك الرقمية آمنة4 نصائح لإبقاء محفظة عملاتك الرقمية آمنة

تبلغ هيمنة البيتكوين حاليًا 42.39%، ما يعادل ارتفاع قدره 0.54% عن اليوم الماضي. 

وهنا نذكر أسعار العملات الرقمية:

أسعار العملات الرقمية

  • انخفض سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 8.58% لتسجل نحو 35,353 دولار.
  • انخفض سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 12.34%  لتسجل نحو 2,374 دولار.
  • انخفض سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.01%  لتسجل نحو 1.00 دولار. 
  • انخفض سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 11.09% لتسجل نحو 336 دولار.
  • انخفض سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.02% لتسجل نحو 1.00 دولار.
  • انخفض سعر عملة الريبل (XRP)  بنسبة 12.21% لتسجل نحو 0.64 دولار.
  • انخفض سعر عملة سولانا (SOL) بنسبة 8.51% لتسجل نحو 82 دولار.
  • انخفض سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 15.87% لتسجل نحو 0.7727 دولار.
  • انخفض سعر عملة تيرا (LUNA) بنسبة 7.64% لتسجل نحو 52 دولار.
  • انخفض سعر Binance USD  بنسبة 0.11% لتسجل نحو 0.9998 دولار.

يمكنكم معرفة آخر تطورات أسعار العملات الرقمية عبر التحديث أدناه:

 

إخلاء المسؤولية: يعتبر سوق العملات الرقمية مضارباً للغاية ومحفوفاً بالمخاطر وغير منظم إلى حد كبير. يجب على أي شخص يفكر في الاستثمار فيه أن يدرك أن هناك خطر فقدان استثماره بالكامل. وهذا المقال لا يقدم أي نصيحة استثمارية

كلمات دالة:أسعار العملات الرقميةالعملات الرقميةالبيتكوين

© 2000 - 2022 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...