أسعار العملات الرقمية: البيتكوين ينخفض إلى 36 ألف دولار

شهدت أسعار العملات الرقمية اليوم الخميس (السابع والعشرون من يناير) انخفاضاً حيث بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية 1.64 تريليون دولار، ما يعادل انخفاض بنسبة قدرها 2.48% عن اليوم الماضي.

تبلغ هيمنة البيتكوين حاليًا 41.99%، ما يعادل انخفاض قدره 0.13% عن اليوم الماضي.

وهنا نذكر أسعار العملات الرقمية:

انخفض سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 2.96% لتسجل نحو 36,227 دولار.

انخفض سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 1.95% لتسجل نحو 2,414 دولار.

استقر سعر عملة تثير (USDT) لتسجل نحو 1.00 دولار.

انخفض سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 3.28% لتسجل نحو 367 دولار.

انخفض سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.04% لتسجل نحو 1 دولار.

ارتفع سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 0.84% لتسجل نحو 1.05 دولار.

انخفض سعر عملة الريبل (XRP) بنسبة 2.41% لتسجل نحو 0.6073 دولار.

انخفض سعر عملة سولانا (SOL) بنسبة 5.42% لتسجل نحو 89 دولار.

انخفض سعر عملة تيرا (LUNA) بنسبة 6.74% لتسجل نحو 58 دولار.

انخفض سعر دوجكوبن (DOGE) بنسبة 2.05% لتسجل نحو 0.1415 دولار.

يمكنكم معرفة آخر تطورات أسعار العملات الرقمية عبر التحديث أدناه:

إخلاء المسؤولية: يعتبر سوق العملات الرقمية مضارباً للغاية ومحفوفاً بالمخاطر وغير منظم إلى حد كبير. يجب على أي شخص يفكر في الاستثمار فيه أن يدرك أن هناك خطر فقدان استثماره بالكامل. وهذا المقال لا يقدم أي نصيحة استثمارية