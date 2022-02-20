أسعار العملات الرقمية: البيتكوين ينخفض إلى 38 ألف دولار

شهدت أسعار العملات الرقمية اليوم الأحد (العشرون من فبرابر) انخفاضاً حيث بلغ إجمالي حجم سوق العملات الرقمية 61.33 مليار دولار، ما يعادل انخفاض بنسبة قدرها 15.54% عن اليوم الماضي.

تبلغ هيمنة البيتكوين حاليًا 42.13%، ما يعادل ارتفاع قدره 0.40% عن اليوم الماضي.

وهنا نذكر أسعار العملات الرقمية:

انخفض سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 3.73% لتسجل نحو 38,872 دولار.

انخفض سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 6.40% لتسجل نحو 2,639 دولار.

ارتفع سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.01% لتسجل نحو 1.00 دولار.

انخفض سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 6.62% لتسجل نحو 379 دولار.

انخفض سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.03% لتسجل نحو 1.00 دولار.

انخفض سعر عملة الريبل (XRP) بنسبة 1.03% لتسجل نحو 0.7957 دولار.

انخفض سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 7.41% لتسجل نحو 0.9415 دولار.

انخفض سعر عملة سولانا (SOL) بنسبة 6.26% لتسجل نحو 86 دولار.

انخفض سعر أفلانش (AVAX) بنسبة 5.34% لتسجل نحو 80 دولار.

انخفض سعر عملة تيرا (LUNA) بنسبة 9.06% لتسجل نحو 47 دولار.

يمكنكم معرفة آخر تطورات أسعار العملات الرقمية عبر التحديث أدناه:

إخلاء المسؤولية: يعتبر سوق العملات الرقمية مضارباً للغاية ومحفوفاً بالمخاطر وغير منظم إلى حد كبير. يجب على أي شخص يفكر في الاستثمار فيه أن يدرك أن هناك خطر فقدان استثماره بالكامل. وهذا المقال لا يقدم أي نصيحة استثمارية