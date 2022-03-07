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أسعار العملات الرقمية: البيتكوين ينخفض إلى 38 ألف دولار

منشور 07 آذار / مارس 2022 - 08:51
أسعار العملات الرقمية: البيتكوين ينخفض إلى 38 ألف دولار
تبلغ هيمنة البيتكوين حاليًا 42.30%، ما يعادل ارتفاع قدره 0.12% عن اليوم الماضي. العملات الرقمية في أسبوع: 18% من السعوديين يتداولون!

شهدت أسعار العملات الرقمية اليوم الاثنين (السابع من مارس) انخفاضاً حيث بلغ إجمالي القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية 1.71 ترليون دولار، ما يعادل انخفاض بنسبة قدرها 3.08% عن اليوم الماضي.

اقرأ ايضاًالعملات الرقمية في أسبوع: 18% من السعوديين يتداولون!العملات الرقمية في أسبوع: 18% من السعوديين يتداولون!

تبلغ هيمنة البيتكوين حاليًا 42.30%، ما يعادل ارتفاع قدره 0.12% عن اليوم الماضي. 

وهنا نذكر أسعار العملات الرقمية:

أسعار العملات الرقمية

  • انخفض سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 2.85% لتسجل نحو 38,103 دولار.
  • انخفض سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 4.15%  لتسجل نحو 2,530 دولار.
  • انخفض سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.01%  لتسجل نحو 1.00 دولار. 
  • انخفض سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 2.09% لتسجل نحو 373 دولار.
  • ارتفع سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.08% لتسجل نحو 1.00 دولار.
  • انخفض سعر عملة الريبل (XRP)  بنسبة 0.43% لتسجل نحو 0.7403 دولار.
  • انخفض سعر عملة تيرا (LUNA) بنسبة 4.55% لتسجل نحو 80 دولار.
  • انخفض سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 4.53% لتسجل نحو 0.8134 دولار.
  • انخفض سعر عملة سولانا (SOL) بنسبة 6.18% لتسجل نحو 82 دولار.
  • انخفض سعر عملة أفلانش (AVAX)  بنسبة 3.68% لتسجل نحو 72 دولار.

يمكنكم معرفة آخر تطورات أسعار العملات الرقمية عبر التحديث أدناه:

 

إخلاء المسؤولية: يعتبر سوق العملات الرقمية مضارباً للغاية ومحفوفاً بالمخاطر وغير منظم إلى حد كبير. يجب على أي شخص يفكر في الاستثمار فيه أن يدرك أن هناك خطر فقدان استثماره بالكامل. وهذا المقال لا يقدم أي نصيحة استثمارية

كلمات دالة:أسعار العملات الرقميةالعملات الرقميةالبيتكوين

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