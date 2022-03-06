العملات الرقمية في أسبوع: 18% من السعوديين يتداولون!

مع دخولنا في الشهر الثالث من العام، كان لشهر فبراير ثاني أعلى استثمار شهري في تاريخ العملات الرقمية 🤑🥳! بالحديث عن التبني، أظهر استطلاع حديث أن 77٪ من السعوديين على دراية بالعملات الرقمية وأن 18٪ يتداولون في العملات الرقمية.

بينما يتم حظر روسيا تمامًا من نظام سويفت ووسائل التواصل الاجتماعي ، كان هناك الكثير من الأحاديث حول كيفية استمرار العملات الرقمية في لعب دور مربك إلى حد ما في الصراع الدائر في أوروبا.



ومع ذلك، على الرغم من الأداء الضعيف للعملات الرقمية، فإنها تضع أساسها في كل مجال ولا يمكن تجاهلها بعد الآن. لكي نكون صادقين، من المثير للاهتمام أن نشهد الجدل حول الدور المتطور للعملات الرقمية في الحروب ولا يسعنا إلا أن نتساءل عما إذا كان قد لعب دورًا مشابهًا في صراعات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

لنبدأ جولة أخبار العملات الرقمية!

أوكرانيا تقوم بتوزيع العملات الرقمية؟

أعلن الحساب الرسمي للحكومة الأوكرانية على تويتر عن عزمها توزيع العملات الرقمية لشكر كل من دعم دفاعها ضد الغزو الروسي. بعد فترة وجيزة من الإعلان المزعوم، والذي أدى إلى جولة جديدة من تبرعات الإثيريوم، أفاد المستخدمون ونشطاء العملات الرقمية بأنها كانت شائعة مزيفة.

على الرغم من أن المسؤولين الأوكرانيين لم يؤكدوا أي أخبار، فقد غرد ميخايلو فيدوروف، وزير التحول الرقمي الأوكراني قائلاً إن بلاده قررت إلغاء توزيع العملات وأنها ستبيع بدلاً من ذلك NFTs. الجدير بالذكر أن البلد المحاصر تلقى حتى الآن 37 مليون دولار.

دراسة: 18٪ من السعوديين يتداولون بنشاط في العملات الرقمية

وفقًا لاستطلاع يوجوف جديد ، فإن أكثر من ثلاثة أرباع السعوديين (77٪ على وجه الدقة) على دراية بالعملات الرقمية. ومع ذلك ، فإن 18٪ فقط من الأفراد الذين شملهم الاستطلاع يشترون ويبيعون العملات الرقمية، وفقًا للتقرير.





بينما يسيطر الشباب السعوديون الآن على تداول العملات الرقمية في المملكة، تشير الدراسة إلى أن كبار السن السعوديين يعتزمون بدء التداول.

مجموعة MBC السعودية تطرح NFT للبيع

سيشهد شهر رمضان إطلاق مجموعة NFT التابعة لمجموعة MBC السعودية والتي يطلق عليها اسم فنانيس. ستعرض الـ NFTs شخصيات كرتونية من أكثر الشخصيات شهرة على MBC.





في أول يوم من شهر رمضان، 2 أبريل 2022، سيتم الكشف عن ما مجموعه 9999 NFTs فريدة من نوعها. وفي السنوات القادمة، ستتوفر المجموعات المستقبلية من المقتنيات الرقمية في نفس وقت رمضان تقريبًا.

سيتم دمجها في الألعاب الحالية، مما يسمح للمستخدمين بربط NFTs بحساباتهم في اللعبة وتغيير الصورة في اللعبة إلى صورة NFT الخاصة بهم. سيكسب المشترون 1٪ من إجمالي الإيرادات من مبيعات NFT (الرئيسية والثانوية)؛ سيحصلون أيضًا على مجموعة متنوعة من الامتيازات غير المتصلة بالإنترنت وعبر الإنترنت ، مثل الوصول المبكر إلى الأحداث وخدمات البث ، من بين أشياء أخرى.