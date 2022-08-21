أسعار العملات الرقمية: البيتكوين يهبط إلى 21 ألف دولار

انخفضت أسعار العملات الرقمية اليوم الأحد (الواحد والعشرين من أغسطس) حيث بلغ إجمالي القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية 1.01 تريليون دولار، ما يعادل انخفاض بنسبة قدرها 1.85% عن اليوم الماضي.

تبلغ هيمنة البيتكوين حاليًا 40.13%، ما يعادل ارتفاع قدره 0.38% عن اليوم الماضي.

وهنا نذكر أسعار العملات الرقمية:

انخفض سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 0.30% لتسجل نحو 21,137 دولار.

انخفض سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 0.68% لتسجل نحو 1,571 دولار.

انخفض سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.00% لتسجل نحو 1 دولار.

انخفض سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.00% لتسجل نحو 0.9999 دولار.

ارتفع سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 0.23% لتسجل نحو 291 دولار.

ارتفع سعر عملة بينانس يو إس دي (BUSD) بنسبة 0.06% لتسجل نحو 1.00 دولار.

ارتفع سعر عملة الريبل (XRP) بنسبة 0.21% لتسجل نحو 0.3393 دولار.

انخفض سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 0.30% لتسجل نحو 0.4497 دولار.

انخفض سعر عملة سولانا (SOL) بنسبة 0.90% لتسجل نحو 34 دولار.

انخفض سعر عملة دوجكوين (DOGE) بنسبة 0.92% لتسجل نحو 0.068 دولار.

يمكنكم معرفة آخر تطورات أسعار العملات الرقمية عبر التحديث أدناه:

إخلاء المسؤولية: يعتبر سوق العملات الرقمية مضارباً للغاية ومحفوفاً بالمخاطر وغير منظم إلى حد كبير. يجب على أي شخص يفكر في الاستثمار فيه أن يدرك أن هناك خطر فقدان استثماره بالكامل. وهذا المقال لا يقدم أي نصيحة استثمارية.