أسعار العملات الرقمية: البيتكوين يهبط إلى 37 ألف دولار

شهدت أسعار العملات الرقمية اليوم الخميس (الثالث من فبرابر) انخفاضاً حيث بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية 1.71 تريليون دولار، ما يعادل انخفاض بنسبة قدرها 3.18% عن اليوم الماضي.

تبلغ هيمنة البيتكوين حاليًا 41.10%، ما يعادل انخفاض قدره 0.07% عن اليوم الماضي.

وهنا نذكر أسعار العملات الرقمية:

انخفض سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 3.42% لتسجل نحو 37,067 دولار.

انخفض سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 3.14% لتسجل نحو 2,668 دولار.

استقر سعر عملة تثير (USDT) لتسجل نحو 1.00 دولار.

انخفض سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 3.02% لتسجل نحو 369 دولار.

ارتفع سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.00% لتسجل نحو 0.9997 دولار.

انخفض سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 2.11% لتسجل نحو 1.04 دولار.

انخفض سعر عملة سولانا (SOL) بنسبة 9.45% لتسجل نحو 99 دولار.

انخفض سعر عملة الريبل (XRP) بنسبة 3.45% لتسجل نحو 0.602 دولار.

انخفض سعر عملة تيرا (LUNA) بنسبة 6.05% لتسجل نحو 48 دولار.

انخفض سعر بولكادوت (DOT) بنسبة 7.28% لتسجل نحو 18 دولار.

يمكنكم معرفة آخر تطورات أسعار العملات الرقمية عبر التحديث أدناه:

إخلاء المسؤولية: يعتبر سوق العملات الرقمية مضارباً للغاية ومحفوفاً بالمخاطر وغير منظم إلى حد كبير. يجب على أي شخص يفكر في الاستثمار فيه أن يدرك أن هناك خطر فقدان استثماره بالكامل. وهذا المقال لا يقدم أي نصيحة استثمارية