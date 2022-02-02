عادة ما يُنظر إلى قطاع العملات الرقمية والبلوك تشين على أنهما مجالان يسيطر عليهما الذكور، حيث أشار تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي للعام 2021 إلى أن تمثيل النساء لا يزال خجولاً في قطاع البلوك تشين.



ومع ذلك، فإن هذا التصور مهدد بالتغيير بسبب العدد المتزايد من النساء اللواتي لم يكتفين بالدخول لهذا المجال فحسب، بل أخذن يضطلعن أيضًا بدور رائد فيه ويحدثن تغييرات جذرية!



نظرًا لأن العملات الرقمية أصبح أكثر انتشارًا من أي وقت مضى، فقد نما تبنيها بشكل كبير بين المستثمرين، ومع ذلك لا تزال الفجوة بين الجنسين في الاستثمار الرقمي أوسع من أي استثمارات مالية أخرى مثل الأسهم والسندات والصناديق الاستثمارية. وهذه الحقيقة لم تمنع هؤلاء النساء العربيات من كسر هذه الصورة النمطية ليصبحن مؤسِّسات، ومؤسِسات مشاركات، ومتخصصات في البلوك تشين، ومديرات تنفيذيات لأقوى الشركات في القطاع.

نذكر هنا 5 نساء عربيات صنعن التاريخ في عالم العملات الرقمية

1. دينا سمعان - المديرة الإدارية والمؤسس المشارك لمنصة كوين مينا

غدت دينا سمعان واحدة من أشهر النساء العربيات في عالم العملات الرقمية مؤخرًا، حيث تصدرت عناوين الصحف بصفتها المؤسس المشارك والمدير الإداري لمنصة كوين، وهي أسرع منصة تداول عملات رقمية نموًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

قبل ذلك، عملت دينا في مشاريع مختلفة في عالم العملات الرقمية والبلوك تشين وكذلك في قطاع العقارات. انطلاقًا من إيمانها بأن العملات الرقمية هو مستقبل المال والأعمال، اتبعت دينا شغفها وبفضل سنوات خبرتها في المجال، أصبحت أول امرأة تطلق منصة تداول للعملات الرقمية والمنظمة بالكامل.

2. علا دودين - الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمنصة بت أويسيس

دخلت علا إلى قطاع العملات الرقمية العربي من خلال كونها الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لأكبر منصة تداول عملات رقمية في المنطقة، منصة بت أويسيس. تعمل علا حاليًا أيضًا كمستشار لشركة مدفوعات بيتكوين أخرى في الشرق الأوسط، يطلق عليها اسم "يالو". قبل ذلك، عملت علا كمديرة تنفيذية في أرامكس، وقبل ذلك عملت كمديرة لشركة Arabia 500.



3. إيمان مطلق - الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة إنجوت

إيمان مطلق رائدة أعمال وخبيرة أسواق مالية وناشطة اجتماعية. بفضل حدسها وخبرتها في الأسواق المالية، كان آخر إنجاز لها هو إطلاق شركة إنجوت، وهو اتحاد من الشركات متعددة الجنسيات تعمل عبر القارات الخمس وتقدم خدمات العملات الرقمية.

أيضًا، ساعدت إيمان في زيادة الوعي حول العملات الرقمية والبلوك تشين في مدونة الفيديو الخاصة بها لشرح وتبسيط تداول العملات الرقمية ومصطلحاتها المعقدة بالإضافة إلى مشاركة النصائح المالية العملية للعالم.

4. سلوى رضوي - المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة نقطة

كونها متحمسة للإبداع وشغوفة بريادة الأعمال، أصبحت سلوى رضوي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "نقطة"، أول منصة لبيع الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تهدف سلوى إلى تمكين الفنانين وترجيح كفة القوة لهم لتحقيق أفضل الفرص المتاحة أمامهم دون وسيط. من خلال امتلاك الرؤية والشجاعة لإطلاق واستغلال امكانات البلوك تشين، فإن الهدف النهائي لها في المملكة العربية السعودية هو إنشاء مجتمع حقيقي لاحتضان جميع المبدعين والمتحمسين للفنون.



5. د. أمبر غدار - مؤسسة ومديرة ألاينس بلوك

الدكتورة أمبر غدار التي تنحدر من أصول لبنانية، هي مؤسسة ألاينس بلوك، وهي شركة تقوم ببناء بروتوكول الطبقة الثانية اللامركزي غير المحايد من البلوك تشبن الذي يعمل على أتمتة عملية تحويل أي أصل أو منتج رقمي إلى سند مالي ذو رقم معترف به لهيئات الأوراق المالية دوليًا (ISIN).

بدأت أمبر حياتها المهنية في مجال أبحاث الاستثمار العالمي بالعمل في ينك جولد مان ساكس. في وقت لاحق من حياتها المهنية، ترأست إدارة استراتيجيات النظام الكلي في البنك.