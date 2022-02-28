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أسعار العملات الرقمية: البيتكوين يهبط إلى 37 ألف دولار

منشور 28 شباط / فبراير 2022 - 07:05
أسعار العملات الرقمية: البيتكوين يهبط إلى 37 ألف دولار
تبلغ هيمنة البيتكوين حاليًا 42.00%، ما يعادل ارتفاع قدره 0.18% عن اليوم الماضي. 

شهدت أسعار العملات الرقمية اليوم الاثنين (الثامن والعشرون من فبرابر) انخفاضاً حيث بلغ إجمالي القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية 1.71 ترليون دولار، ما يعادل انخفاض بنسبة قدرها 2.62% عن اليوم الماضي.

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تبلغ هيمنة البيتكوين حاليًا 42.00%، ما يعادل ارتفاع قدره 0.18% عن اليوم الماضي. 

وهنا نذكر أسعار العملات الرقمية:

أسعار العملات الرقمية

  • انخفض سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 2.11% لتسجل نحو 37,977 دولار.
  • انخفض سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 4.64%  لتسجل نحو 2,610 دولار.
  • انخفض سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.00%  لتسجل نحو 1.00 دولار. 
  • انخفض سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 2.55% لتسجل نحو 362 دولار.
  • انخفض سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.01% لتسجل نحو 0.9998 دولار.
  • انخفض سعر عملة الريبل (XRP)  بنسبة 2.96% لتسجل نحو 0.7217 دولار.
  • انخفض سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 1.23% لتسجل نحو 0.8707 دولار.
  • انخفض سعر عملة سولانا (SOL) بنسبة 2.29% لتسجل نحو 86 دولار.
  • انخفض سعر عملة تيرا (LUNA) بنسبة 4.14% لتسجل نحو 72 دولار.
  • انخفض سعر عملة Binance USD (BUSD)  بنسبة 0.13% لتسجل نحو 0.9997 دولار.

يمكنكم معرفة آخر تطورات أسعار العملات الرقمية عبر التحديث أدناه:

 

إخلاء المسؤولية: يعتبر سوق العملات الرقمية مضارباً للغاية ومحفوفاً بالمخاطر وغير منظم إلى حد كبير. يجب على أي شخص يفكر في الاستثمار فيه أن يدرك أن هناك خطر فقدان استثماره بالكامل. وهذا المقال لا يقدم أي نصيحة استثمارية

كلمات دالة:أسعار العملات الرقميةالعملات الرقميةالبيتكوين

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