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أسعار العملات الرقمية: البيتكوين يهبط إلى 43 ألف دولار

منشور 06 كانون الثّاني / يناير 2022 - 08:34
أسعار العملات الرقمية: البيتكوين يهبط إلى 43 ألف دولار
تبلغ هيمنة البيتكوين حاليًا 39.72%، ما يعادل ارتفاع قدره 0.43% عن اليوم الماضي.   

شهدت أسعار العملات الرقمية اليوم الخميس (السادس من يناير) انخفاضاً قوياً حيث بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية 2.05 تريليون دولار، ما يعادل انخفاض بنسبة قدرها 8.04% عن اليوم الماضي.

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تبلغ هيمنة البيتكوين حاليًا 39.72%، ما يعادل ارتفاع قدره 0.43% عن اليوم الماضي.   

وهنا نذكر أسعار العملات الرقمية: 

أسعار العملات الرقمية
  • انخفض سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 7.08 % لتسجل نحو 43,093  دولار.
  • انخفض سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 9.78%  لتسجل نحو 3,438 دولار.
  • استقر سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.00% لتسجل نحو 1.00 دولار. 
  • انخفض سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 8.30% لتسجل نحو 469 دولار.
  • انخفض سعر عملة سولانا (SOL) بنسبة 11.64% لتسجل نحو 149 دولار.
  • انخفض سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.01% لتسجل نحو 1.00 دولار. 
  • انخفض سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 9.06% لتسجل نحو 1.22 دولار.
  • انخفض سعر عملة الريبل (XRP)  بنسبة 8.40% لتسجل نحو 0.7584 دولار.
  • انخفض سعر عملة تيرا (LUNA) بنسبة 9.38% لتسجل نحو 77.23 دولار.
  • انخفض سعر بولكادوت  (DOT) بنسبة 11.76% لتسجل نحو 26.16 دولار.

يمكنكم معرفة آخر تطورات أسعار العملات الرقمية عبر التحديث أدناه:

 

 

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كلمات دالة:أسعار العملات الرقميةالعملات الرقميةالبيتكوين

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