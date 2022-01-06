أسعار العملات الرقمية: البيتكوين يهبط إلى 43 ألف دولار

شهدت أسعار العملات الرقمية اليوم الخميس (السادس من يناير) انخفاضاً قوياً حيث بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية 2.05 تريليون دولار، ما يعادل انخفاض بنسبة قدرها 8.04% عن اليوم الماضي.

تبلغ هيمنة البيتكوين حاليًا 39.72%، ما يعادل ارتفاع قدره 0.43% عن اليوم الماضي.

وهنا نذكر أسعار العملات الرقمية:

انخفض سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 7.08 % لتسجل نحو 43,093 دولار.

انخفض سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 9.78% لتسجل نحو 3,438 دولار.

استقر سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.00% لتسجل نحو 1.00 دولار.

انخفض سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 8.30% لتسجل نحو 469 دولار.

انخفض سعر عملة سولانا (SOL) بنسبة 11.64% لتسجل نحو 149 دولار.

انخفض سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.01% لتسجل نحو 1.00 دولار.

انخفض سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 9.06% لتسجل نحو 1.22 دولار.

انخفض سعر عملة الريبل (XRP) بنسبة 8.40% لتسجل نحو 0.7584 دولار.

انخفض سعر عملة تيرا (LUNA) بنسبة 9.38% لتسجل نحو 77.23 دولار.

انخفض سعر بولكادوت (DOT) بنسبة 11.76% لتسجل نحو 26.16 دولار.

يمكنكم معرفة آخر تطورات أسعار العملات الرقمية عبر التحديث أدناه: