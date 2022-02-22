أسعار العملات الرقمية: البيتكوين يهبط إلى37 ألف دولار

شهدت أسعار العملات الرقمية اليوم الثلاثاء (الثاني والعشرون من فبرابر) انخفاضاً حيث بلغ إجمالي القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية 1.66 ترليون دولار، ما يعادل انخفاض بنسبة قدرها 6.97% عن اليوم الماضي.

تبلغ هيمنة البيتكوين حاليًا 42.18%، ما يعادل ارتفاع قدره 0.57% عن اليوم الماضي.

وهنا نذكر أسعار العملات الرقمية:

انخفض سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 5.51% لتسجل نحو 37,018 دولار.

انخفض سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 7.41% لتسجل نحو 2,537 دولار.

انخفض سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.00% لتسجل نحو 1.00 دولار.

انخفض سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 7.62% لتسجل نحو 360 دولار.

ارتفع سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.06% لتسجل نحو 1 دولار.

انخفض سعر عملة الريبل (XRP) بنسبة 13.61% لتسجل نحو 0.6869 دولار.

انخفض سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 13.44% لتسجل نحو 0.844 دولار.

انخفض سعر عملة سولانا (SOL) بنسبة 12.90% لتسجل نحو 83 دولار.

انخفض سعر عملة تيرا (LUNA) بنسبة 5.03% لتسجل نحو 49 دولار.

انخفض سعر Binance USD بنسبة 0.02% لتسجل نحو 0.999 دولار.

يمكنكم معرفة آخر تطورات أسعار العملات الرقمية عبر التحديث أدناه:

إخلاء المسؤولية: يعتبر سوق العملات الرقمية مضارباً للغاية ومحفوفاً بالمخاطر وغير منظم إلى حد كبير. يجب على أي شخص يفكر في الاستثمار فيه أن يدرك أن هناك خطر فقدان استثماره بالكامل. وهذا المقال لا يقدم أي نصيحة استثمارية