أسعار العملات الرقمية اليوم…ارتفاع جماعي بشكل طفيف رفيق العملات الرقمية

ارتفعت أسعار العملات الرقمية بشكل طفيف اليوم الثلاثاء ( الرابع عشر من سبتمبر) حتى الساعة 9:00 صباحاً،بـ 0.96٪عن اليوم الماضي، حيث بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 2.06 تريليون دولار

وهنا نذكر أسعار العملات الرقمية: