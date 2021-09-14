  1. الرئيسية
  2. أعمال
  3. أسعار العملات الرقمية اليوم…ارتفاع جماعي بشكل طفيف رفيق العملات الرقمية

أسعار العملات الرقمية اليوم…ارتفاع جماعي بشكل طفيف رفيق العملات الرقمية

منشور 14 أيلول / سبتمبر 2021 - 06:05
العملات الرقمية اليوم
ارتفاع جماعي بشكل طفيف رفيق العملات الرقمية
أبرز العناوين
ارتفعت أسعار العملات الرقمية بشكل طفيف اليوم الثلاثاء ( الرابع عشر من سبتمبر) حتى الساعة 9:00 صباحاً،بـ 0.96٪عن اليوم الماضي

ارتفعت أسعار العملات الرقمية بشكل طفيف اليوم الثلاثاء ( الرابع عشر من سبتمبر) حتى الساعة 9:00 صباحاً،بـ 0.96٪عن اليوم الماضي، حيث بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 2.06 تريليون دولار 

اقرأ ايضاًأسعار العملات الرقمية اليوم…بيتكوين تتألق على عرش العملات الرقميةأسعار العملات الرقمية اليوم…بيتكوين تتألق على عرش العملات الرقمية

 

وهنا نذكر أسعار العملات الرقمية: 

  • انخفض سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة%1.73 لتسجل نحو $44,632.74  دولار.
  •  انخفض سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 2.09%  لتسجل نحو $3,266.24 دولار.
  • انخفض سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 5.31%لتسجل نحو $2.43 دولار. 
  • انخفض سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 2.28% لتسجل نحو $398.22دولار.
  • انخفض سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.01% لتسجل نحو $1.00 دولار. 
  • انخفض سعر عملة Solana بنسبة 9.90% لتسجل نحو  $160.18 دولار.
  • انخفض  سعر عملة الريبل (XRP)  بنسبة 1.38% لتسجل نحو $1.07 دولار.
  • انخفض سعر عملة دوجكوين (DOGE) بنسبة 1.48% لتسجل نحو $0.239  دولار.
  • ارتفع سعر عملة Polkadot بنسبة 10.14% لتسجل نحو  $34.97 دولار.
  •  انخفض سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.01% لتسجل نحو 1.00 دولار. العملات الرقمية اليوم

  • يمكنكم معرفة آخر تطورات أسعار العملات الرقمية عبر التحديث أدناه:
 

 

كلمات دالة:العملات الرقميةارتفاع العملات الرقميةانخفاض العملات الرقمية

© 2000 - 2021 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...