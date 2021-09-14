أسعار العملات الرقمية اليوم…ارتفاع جماعي بشكل طفيف رفيق العملات الرقمية

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ارتفعت أسعار العملات الرقمية بشكل طفيف اليوم الثلاثاء ( الرابع عشر من سبتمبر) حتى الساعة 9:00 صباحاً،بـ 0.96٪عن اليوم الماضي
ارتفعت أسعار العملات الرقمية بشكل طفيف اليوم الثلاثاء ( الرابع عشر من سبتمبر) حتى الساعة 9:00 صباحاً،بـ 0.96٪عن اليوم الماضي، حيث بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 2.06 تريليون دولار
وهنا نذكر أسعار العملات الرقمية:
- انخفض سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة%1.73 لتسجل نحو $44,632.74 دولار.
- انخفض سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 2.09% لتسجل نحو $3,266.24 دولار.
- انخفض سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 5.31%لتسجل نحو $2.43 دولار.
- انخفض سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 2.28% لتسجل نحو $398.22دولار.
- انخفض سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.01% لتسجل نحو $1.00 دولار.
- انخفض سعر عملة Solana بنسبة 9.90% لتسجل نحو $160.18 دولار.
- انخفض سعر عملة الريبل (XRP) بنسبة 1.38% لتسجل نحو $1.07 دولار.
- انخفض سعر عملة دوجكوين (DOGE) بنسبة 1.48% لتسجل نحو $0.239 دولار.
- ارتفع سعر عملة Polkadot بنسبة 10.14% لتسجل نحو $34.97 دولار.
- انخفض سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.01% لتسجل نحو 1.00 دولار.
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