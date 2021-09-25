أسعار العملات الرقمية اليوم…ارتفاع طفيف يسيطر على العملات الرقمية

ارتفعت العملات الرقمية اليوم السبت (الخامس والعشرين من سبتمبر) حتى الساعة 10:00 مساءاً حيث ارتفعت ، بـ0.66٪عن اليوم الماضي.
وهنا نذكر أسعار العملات الرقمية:
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ارتفع سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة%0.79 لتسجل نحو $42,682.69 دولار.
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ارتفع سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 0.20% لتسجل نحو $2,910.27 دولار.
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ارتفع سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 6.36%لتسجل نحو $2.39 دولار.
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انخفض سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 0.57% لتسجل نحو $349.84دولار.
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انخفض سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.01% لتسجل نحو $1.00 دولار.
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انخفض سعر عملة Solana بنسبة 16.66% لتسجل نحو $148.75 دولار.
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رتفع سعر عملة الريبل (XRP) بنسبة 0.63% لتسجل نحو $0.9363 دولار.
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ارتفع سعر عملة دوجكوين (DOGE) بنسبة 0.86% لتسجل نحو $0.2094 دولار.
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انخفض سعر عملة Polkadot بنسبة 0.23% لتسجل نحو $30.22 دولار.
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انخفض سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.01% لتسجل نحو 1.00 دولار.
يمكنكم معرفة آخر تطورات أسعار العملات الرقمية عبر التحديث أدناه:
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