  1. الرئيسية
  2. أعمال
  3. أسعار العملات الرقمية اليوم…ارتفاع طفيف يسيطر على العملات الرقمية

أسعار العملات الرقمية اليوم…ارتفاع طفيف يسيطر على العملات الرقمية

منشور 25 أيلول / سبتمبر 2021 - 07:38
ارتفاع طفيف يسيطر على العملات الرقمية
أبرز العناوين
ارتفعت العملات الرقمية اليوم السبت (الخامس والعشرين من سبتمبر) حتى الساعة 10:00  مساءاً قوتها حيث ارتفعت ، بـ0.66٪عن اليوم الماضي.

ارتفعت العملات الرقمية اليوم السبت (الخامس والعشرين من سبتمبر) حتى الساعة 10:00  مساءاً  حيث ارتفعت ، بـ0.66٪عن اليوم الماضي.

وهنا نذكر أسعار العملات الرقمية: 

  •  ارتفع  سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة%0.79 لتسجل نحو $42,682.69  دولار.

  • ارتفع سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 0.20%  لتسجل نحو $2,910.27 دولار.

  • ارتفع سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 6.36%لتسجل نحو $2.39 دولار. 

  • انخفض  سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 0.57% لتسجل نحو $349.84دولار.

  • انخفض سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.01% لتسجل نحو $1.00 دولار. 

  • انخفض سعر عملة Solana بنسبة 16.66% لتسجل نحو  $148.75 دولار.

  • رتفع  سعر عملة الريبل (XRP)  بنسبة 0.63% لتسجل نحو $0.9363 دولار.

  • ارتفع سعر عملة دوجكوين (DOGE) بنسبة 0.86% لتسجل نحو $0.2094  دولار.

  • انخفض سعر عملة Polkadot بنسبة 0.23% لتسجل نحو  $30.22 دولار.

  • انخفض سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.01% لتسجل نحو 1.00 دولار. 

 

يمكنكم معرفة آخر تطورات أسعار العملات الرقمية عبر التحديث أدناه:
 

 


 

 


© 2000 - 2021 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...