أسعار العملات الرقمية اليوم…ارتفاع طفيف يسيطر على العملات الرقمية

أبرز العناوين
ارتفعت أسعار العملات الرقمية اليوم الثلاثاء (الخامس من أكتوبر) بشكل طفيف حتى الساعة 7:57 صباحاً، حيث بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 2.15 تريليون دولار، بزيادة 1.88٪ عن اليوم الماضي.
ارتفعت أسعار العملات الرقمية اليوم الثلاثاء (الخامس من أكتوبر) بشكل طفيف حتى الساعة 7:57 صباحاً، حيث بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 2.15 تريليون دولار، بزيادة 1.88٪ عن اليوم الماضي.
وهنا نذكر أسعار العملات الرقمية:
- ارتفع سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 2.83%لتسجل نحو $49,113.78 دولار.
- ارتفع سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 0.38% لتسجل نحو $3,367.99 دولار.
- ارتفع سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 0.61%لتسجل نحو $2.20 دولار.
- ارتفع سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 2.03% لتسجل نحو $425.44دولار.
- انخفض سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.03% لتسجل نحو $1.00 دولار.
- انخفض سعر عملة Solana بنسبة 2.40% لتسجل نحو $165.31 دولار.
- ارتفع سعر عملة الريبل (XRP) بنسبة 0.75% لتسجل نحو $1.04 دولار.
- ارتفع سعر عملة دوجكوين (DOGE) بنسبة 9.83% لتسجل نحو $0.2374 دولار.
- ارتفع سعر عملة Polkadot بنسبة 0.15% لتسجل نحو $31.14 دولار.
- انخفض سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.03% لتسجل نحو 0.9997دولار.
يمكنكم معرفة آخر تطورات أسعار العملات الرقمية عبر التحديث أدناه:
© 2000 - 2021 البوابة (www.albawaba.com)