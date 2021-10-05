أسعار العملات الرقمية اليوم…ارتفاع طفيف يسيطر على العملات الرقمية

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ارتفعت أسعار العملات الرقمية اليوم الثلاثاء (الخامس من أكتوبر) بشكل طفيف حتى الساعة 7:57 صباحاً، حيث بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 2.15 تريليون دولار، بزيادة 1.88٪ عن اليوم الماضي.