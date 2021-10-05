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أسعار العملات الرقمية اليوم…ارتفاع طفيف يسيطر على العملات الرقمية

منشور 05 تشرين الأوّل / أكتوبر 2021 - 04:52
ارتفاع طفيف يسيطر على العملات الرقمية
ارتفع سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 2.83%لتسجل نحو $49,113.78  دولار.
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ارتفعت أسعار العملات الرقمية اليوم الثلاثاء (الخامس من أكتوبر) بشكل طفيف  حتى الساعة 7:57   صباحاً، حيث بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 2.15 تريليون دولار، بزيادة 1.88٪ عن اليوم الماضي.

ارتفعت أسعار العملات الرقمية اليوم الثلاثاء (الخامس من أكتوبر) بشكل طفيف  حتى الساعة 7:57   صباحاً، حيث بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 2.15 تريليون دولار، بزيادة 1.88٪ عن اليوم الماضي.

اقرأ ايضاًأسعار العملات الرقمية اليوم…انخفاض طفيف يسيطر على العملات الرقمية أسعار العملات الرقمية اليوم…انخفاض طفيف يسيطر على العملات الرقمية

وهنا نذكر أسعار العملات الرقمية: 

  •  ارتفع سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 2.83%لتسجل نحو $49,113.78  دولار.
  • ارتفع سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 0.38%  لتسجل نحو $3,367.99 دولار.
  • ارتفع سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 0.61%لتسجل نحو $2.20 دولار. 
  • ارتفع سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 2.03% لتسجل نحو $425.44دولار.
  • انخفض سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.03% لتسجل نحو $1.00 دولار. 
  • انخفض سعر عملة Solana بنسبة 2.40% لتسجل نحو  $165.31 دولار.
  • ارتفع سعر عملة الريبل (XRP)  بنسبة 0.75% لتسجل نحو $1.04 دولار.
  • ارتفع  سعر عملة دوجكوين (DOGE) بنسبة 9.83% لتسجل نحو $0.2374  دولار.
  • ارتفع سعر عملة Polkadot بنسبة 0.15% لتسجل نحو  $31.14 دولار.
  • انخفض سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.03% لتسجل نحو 0.9997دولار. 
    العملات الرقمية اليوم

 


يمكنكم معرفة آخر تطورات أسعار العملات الرقمية عبر التحديث أدناه:

 

 


 

كلمات دالة:العملات الرقميةارتفاع العملات الرقمية

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