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أسعار العملات الرقمية اليوم…انخفاض طفيف يسيطر على العملات الرقمية

منشور 04 تشرين الأوّل / أكتوبر 2021 - 05:16
نخفاض طفيف يسيطر على العملات الرقمية
انخفضت أسعار العملات الرقمية اليوم الأثنين(الرابع من أكتوبر) بشكل طفيف  حتى الساعة 8:40   صباحاً
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انخفضت أسعار العملات الرقمية اليوم الأثنين(الرابع من أكتوبر) بشكل طفيف  حتى الساعة 8:40   صباحاً، حيث بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 2.12 تريليون دولار، بانخفاض 0.92٪ عن اليوم الماضي.

انخفضت أسعار العملات الرقمية اليوم الأثنين(الرابع من أكتوبر) بشكل طفيف  حتى الساعة 8:40   صباحاً، حيث بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 2.12 تريليون دولار، بانخفاض 0.92٪ عن اليوم الماضي.

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وهنا نذكر أسعار العملات الرقمية: 

  •  انخفض   سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 0.69%لتسجل نحو $47,773.64  دولار.

  • انخفض سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 1.89%  لتسجل نحو $3,359.50 دولار.

  • انخفض سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 3.66%لتسجل نحو $2.19 دولار. 

  • انخفض سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 3.13% لتسجل نحو $418.50دولار.

  • ارتفع سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.01% لتسجل نحو $1.00 دولار. 

  • انخفض سعر عملة Solana بنسبة 2.24% لتسجل نحو  $168.84 دولار.

  • انخفض سعر عملة الريبل (XRP)  بنسبة 1.34% لتسجل نحو $1.04 دولار.

  • انخفض سعر عملة دوجكوين (DOGE) بنسبة 1.83% لتسجل نحو $0.2163  دولار.

  • انخفض سعر عملة Polkadot بنسبة 3.58% لتسجل نحو  $31.08 دولار.

  • انخفض سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.02% لتسجل نحو 1دولار. 

    العملات الرقمية اليوم

 


يمكنكم معرفة آخر تطورات أسعار العملات الرقمية عبر التحديث أدناه:
 

 



 

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