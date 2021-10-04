أسعار العملات الرقمية اليوم…انخفاض طفيف يسيطر على العملات الرقمية

انخفضت أسعار العملات الرقمية اليوم الأثنين(الرابع من أكتوبر) بشكل طفيف حتى الساعة 8:40 صباحاً، حيث بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 2.12 تريليون دولار، بانخفاض 0.92٪ عن اليوم الماضي.
وهنا نذكر أسعار العملات الرقمية:
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انخفض سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 0.69%لتسجل نحو $47,773.64 دولار.
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انخفض سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 1.89% لتسجل نحو $3,359.50 دولار.
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انخفض سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 3.66%لتسجل نحو $2.19 دولار.
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انخفض سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 3.13% لتسجل نحو $418.50دولار.
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ارتفع سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.01% لتسجل نحو $1.00 دولار.
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انخفض سعر عملة Solana بنسبة 2.24% لتسجل نحو $168.84 دولار.
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انخفض سعر عملة الريبل (XRP) بنسبة 1.34% لتسجل نحو $1.04 دولار.
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انخفض سعر عملة دوجكوين (DOGE) بنسبة 1.83% لتسجل نحو $0.2163 دولار.
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انخفض سعر عملة Polkadot بنسبة 3.58% لتسجل نحو $31.08 دولار.
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انخفض سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.02% لتسجل نحو 1دولار.
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