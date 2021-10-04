أسعار العملات الرقمية اليوم…انخفاض طفيف يسيطر على العملات الرقمية

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انخفضت أسعار العملات الرقمية اليوم الأثنين(الرابع من أكتوبر) بشكل طفيف حتى الساعة 8:40 صباحاً، حيث بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 2.12 تريليون دولار، بانخفاض 0.92٪ عن اليوم الماضي.