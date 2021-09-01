أسعار العملات الرقمية اليوم…الأخضر يزين العملات الرقمية من جديد

أبرز العناوين

عاد الأخضر يسيطر على معظم العملات الرقمية في تعاملات بداية الشهر اليوم (واحد سبتمبر) الساعة 1:21 مساءاً، بزيادة 1.99%عن اليوم الماضي، وبلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 2.13 تريليون دولار.