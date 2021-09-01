أسعار العملات الرقمية اليوم…الأخضر يزين العملات الرقمية من جديد

عاد الأخضر يسيطر على معظم العملات الرقمية في تعاملات بداية الشهر اليوم (واحد سبتمبر) الساعة 1:21 مساءاً، بزيادة 1.99%عن اليوم الماضي، وبلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 2.13 تريليون دولار.
وهنا نذكر أسعار العملات الرقمية:
1. ارتفع سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 1.91% لتسجل نحو $47,703.17 دولار.
2. ارتفع سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 6.19% لتسجل نحو $3,531.05 دولار.
3.ارتفع سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 2.47%لتسجل نحو $2.85 دولار.
4.ارتفع سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 2.71% لتسجل نحو $473.66دولار.
5. ارتفع سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.02% لتسجل نحو $1.00 دولار.
6.ارتفع سعر عملة الريبل (XRP) بنسبة 6.86% لتسجل نحو $1.20 دولار.
7.ارتفع سعر عملة دوجكوين (DOGE) بنسبة 1.88% لتسجل نحو $0.2807 دولار.
8. انخفض سعر عملة Solana بنسبة 0.48% لتسجل نحو $112.30 دولار.
9. ارتفع سعر عملة Polkadot بنسبة 8.57% لتسجل نحو $30.21 دولار.
10.انخفض سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.00% لتسجل نحو $1.00 دولار.
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