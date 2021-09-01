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أسعار العملات الرقمية اليوم…الأخضر يزين العملات الرقمية من جديد

منشور 01 أيلول / سبتمبر 2021 - 09:57
الأخضر يزين العملات الرقمية من جديد
عاد الأخضر يسيطر على معظم العملات الرقمية في تعاملات بداية الشهر اليوم (واحد سبتمبر) الساعة 1:21 مساءاً
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عاد الأخضر يسيطر على معظم العملات الرقمية في تعاملات بداية الشهر اليوم (واحد سبتمبر) الساعة 1:21 مساءاً، بزيادة 1.99%عن اليوم الماضي، وبلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 2.13 تريليون دولار.

عاد الأخضر يسيطر على معظم العملات الرقمية في تعاملات بداية الشهر اليوم (واحد سبتمبر) الساعة 1:21 مساءاً، بزيادة 1.99%عن اليوم الماضي، وبلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 2.13 تريليون دولار.

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وهنا نذكر أسعار العملات الرقمية:

1. ارتفع سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 1.91% لتسجل نحو $47,703.17  دولار.

2. ارتفع سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 6.19%  لتسجل نحو $3,531.05 دولار.

3.ارتفع سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 2.47%لتسجل نحو $2.85 دولار.
4.ارتفع سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 2.71% لتسجل نحو $473.66دولار.

5. ارتفع سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.02% لتسجل نحو $1.00 دولار. 

6.ارتفع  سعر عملة الريبل (XRP)  بنسبة 6.86% لتسجل نحو $1.20 دولار.

7.ارتفع سعر عملة دوجكوين (DOGE) بنسبة 1.88% لتسجل نحو $0.2807  دولار.

8. انخفض سعر عملة Solana بنسبة 0.48% لتسجل نحو  $112.30 دولار. 

9. ارتفع سعر عملة Polkadot بنسبة 8.57% لتسجل نحو  $30.21 دولار.

10.انخفض سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.00% لتسجل نحو $1.00 دولار. 



 

 

 

يمكنكم معرفة آخر تطورات أسعار العملات الرقمية عبر التحديث أدناه:

 

 

كلمات دالة:العملات الرقمية اليوم

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