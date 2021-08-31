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أسعار العملات الرقمية اليوم…التراجع يسيطر

منشور 31 آب / أغسطس 2021 - 09:57
أسعار العملات الرقمية اليوم
سيطر التراجع على معظم العملات الرقمية في تعاملات اليوم (الواحد والثلاثون من أغسطس) الساعة 12:48 مساءاً،حيث انخفضت بـ 1.04٪عن اليوم الماضي
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سيطر التراجع على معظم العملات الرقمية في تعاملات اليوم (الواحد والثلاثون من أغسطس) الساعة 12:48 مساءاً،حيث انخفضت بـ 1.04٪عن اليوم الماضي

سيطر التراجع على معظم العملات الرقمية في تعاملات اليوم (الواحد والثلاثون من أغسطس) الساعة 12:48 مساءاً،حيث انخفضت بـ 1.04٪عن اليوم الماضي، وبلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 2.05 تريليون دولار. 

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وهنا نذكر أسعار العملات الرقمية:

1.  تراجع سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 0.99% لتسجل نحو $47,531.50  دولار.

2. ارتفع سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 4.82%  لتسجل نحو $3,339.79 دولار.

3.انخفض سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 0.99%لتسجل نحو $2.80 دولار.
4. تراجعت عملة بينانس (BNB) بنسبة 3.33% لتسجل نحو $461.87دولار.

5. ارتفع سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.01% لتسجل نحو $1.00 دولار. 

6.انخفض  سعر عملة الريبل (XRP)  بنسبة 1.11% لتسجل نحو $1.12 دولار.

7. انخفض سعر عملة دوجكوين (DOGE) بنسبة 2.23% لتسجل نحو $0.2756  دولار.

8. ارتفع سعر عملة Solana بنسبة 18.36% لتسجل نحو  $118.45 دولار. 

9.ارتفع سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.00% لتسجل نحو $1.00 دولار. 

10. انخفض سعر عملة Polkadot بنسبة 10.92% لتسجل نحو  $27.89 دولار.

 


يمكنكم معرفة آخر تطورات أسعار العملات الرقمية عبر التحديث أدناه:
 

 


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