أسعار العملات الرقمية اليوم…التراجع يسيطر

سيطر التراجع على معظم العملات الرقمية في تعاملات اليوم (الواحد والثلاثون من أغسطس) الساعة 12:48 مساءاً،حيث انخفضت بـ 1.04٪عن اليوم الماضي، وبلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 2.05 تريليون دولار.

وهنا نذكر أسعار العملات الرقمية:

1. تراجع سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 0.99% لتسجل نحو $47,531.50 دولار.

2. ارتفع سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 4.82% لتسجل نحو $3,339.79 دولار.

3.انخفض سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 0.99%لتسجل نحو $2.80 دولار.

4. تراجعت عملة بينانس (BNB) بنسبة 3.33% لتسجل نحو $461.87دولار.

5. ارتفع سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.01% لتسجل نحو $1.00 دولار.

6.انخفض سعر عملة الريبل (XRP) بنسبة 1.11% لتسجل نحو $1.12 دولار.

7. انخفض سعر عملة دوجكوين (DOGE) بنسبة 2.23% لتسجل نحو $0.2756 دولار.

8. ارتفع سعر عملة Solana بنسبة 18.36% لتسجل نحو $118.45 دولار.

9.ارتفع سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.00% لتسجل نحو $1.00 دولار.

10. انخفض سعر عملة Polkadot بنسبة 10.92% لتسجل نحو $27.89 دولار.



يمكنكم معرفة آخر تطورات أسعار العملات الرقمية عبر التحديث أدناه:





.