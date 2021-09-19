أسعار العملات الرقمية اليوم…انخفاض طفيف يسيطر على العملات الرقمية

انخفضت أسعار العملات الرقمية اليوم الأحد ( التاسع عشر من سبتمبر) حتى الساعة 9:40 صباحاً، بـ 1.95٪عن اليوم الماضي، حيث بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 2.14تريليون دولار.
وهنا نذكر أسعار العملات الرقمية:
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انخفض سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة%1.14 لتسجل نحو $48,017.60 دولار.
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انخفض سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 1.89% لتسجل نحو $3,426.98 دولار.
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انخفض سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 0.69%لتسجل نحو $2.38 دولار.
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انخفض سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 1.71% لتسجل نحو $409.76دولار.
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انخفض سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.05% لتسجل نحو $0.9999 دولار.
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ارتفع سعر عملة Solana بنسبة 5.68% لتسجل نحو $162.67 دولار.
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ارتفع سعر عملة الريبل (XRP) بنسبة 0.18% لتسجل نحو $1.07 دولار.
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انخفض سعر عملة دوجكوين (DOGE) بنسبة 1.75% لتسجل نحو $0.2405 دولار.
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انخفض سعر عملة Polkadot بنسبة 2.83% لتسجل نحو $34.03 دولار.
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انخفض سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.05% لتسجل نحو 0.9998 دولار.
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