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أسعار العملات الرقمية اليوم…انخفاض طفيف يسيطر على العملات الرقمية

منشور 19 أيلول / سبتمبر 2021 - 07:00
أسعار العملات الرقمية اليوم
نخفاض طفيف يسيطر على العملات الرقمية
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انخفضت أسعار العملات الرقمية اليوم الأحد ( التاسع عشر من سبتمبر) حتى الساعة 9:40 صباحاً، بـ 1.95٪عن اليوم الماضي، حيث بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 2.14تريليون دولار. 

انخفضت أسعار العملات الرقمية اليوم الأحد ( التاسع عشر من سبتمبر) حتى الساعة 9:40 صباحاً، بـ 1.95٪عن اليوم الماضي، حيث بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 2.14تريليون دولار. 

وهنا نذكر أسعار العملات الرقمية: 

  •  انخفض  سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة%1.14 لتسجل نحو $48,017.60  دولار.

  • انخفض سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 1.89%  لتسجل نحو $3,426.98 دولار.

  • انخفض سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 0.69%لتسجل نحو $2.38 دولار. 

  • انخفض سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 1.71% لتسجل نحو $409.76دولار.

  • انخفض سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.05% لتسجل نحو $0.9999 دولار. 

  • ارتفع سعر عملة Solana بنسبة 5.68% لتسجل نحو  $162.67 دولار.

  • ارتفع  سعر عملة الريبل (XRP)  بنسبة 0.18% لتسجل نحو $1.07 دولار.

  • انخفض سعر عملة دوجكوين (DOGE) بنسبة 1.75% لتسجل نحو $0.2405  دولار.

  • انخفض سعر عملة Polkadot بنسبة 2.83% لتسجل نحو  $34.03 دولار.

  • انخفض سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.05% لتسجل نحو 0.9998 دولار. 

 

يمكنكم معرفة آخر تطورات أسعار العملات الرقمية عبر التحديث أدناه:
 

 


 

 

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