أسعار العملات الرقمية اليوم…انخفاض طفيف يسيطر على العملات الرقمية

أبرز العناوين

انخفضت أسعار العملات الرقمية اليوم الأحد ( التاسع عشر من سبتمبر) حتى الساعة 9:40 صباحاً، بـ 1.95٪عن اليوم الماضي، حيث بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 2.14تريليون دولار.