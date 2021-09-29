أسعار العملات الرقمية اليوم…انخفاض طفيف يسيطر على العملات الرقمية

سجلت العملات الرقمية اليوم الأربعاء ( التاسع والعشرين من سبتمبر) انخفاضاً طفيف حتى الساعة 9:05 صباحاً، حيث بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 1.87 تريليون دولار، بانخفاض 0.67٪ عن اليوم الماضي

وهنا نذكر أسعار العملات الرقمية:

انخفض سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة%0.38 لتسجل نحو $42,309.53 دولار.

انخفض سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 1.18% لتسجل نحو $2,912.93 دولار.

انخفض سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 3.03%لتسجل نحو $2.09 دولار.

ارتفع سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 1.40% لتسجل نحو $343.58دولار.

انخفض سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.04% لتسجل نحو $1.00 دولار.

ارتفع سعر عملة Solana بنسبة 2.01% لتسجل نحو $139.89 دولار.

انخفض سعر عملة الريبل (XRP) بنسبة 1.30% لتسجل نحو $0.922 دولار.

انخفض سعر عملة دوجكوين (DOGE) بنسبة 0.88% لتسجل نحو $0.2001 دولار.

انخفض سعر عملة Polkadot بنسبة 1.53% لتسجل نحو $27.58 دولار.

ثبت سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.02% لتسجل نحو 1.00 دولار.





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