أسعار العملات الرقمية اليوم… انخفاض جماعي يقود العملات الرقمية

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سجلت العملات الرقمية اليوم الأحد (السادس والعشرين من سبتمبر) انخفاضاً حتى الساعة 9:35 صباحاً، حيث بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 1.86 تريليون دولار ، بانخفاض 2.64٪ عن اليوم الماضي
سجلت العملات الرقمية اليوم الأحد (السادس والعشرين من سبتمبر) انخفاضاً حتى الساعة 9:35 صباحاً، حيث بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 1.86 تريليون دولار ، بانخفاض 2.64٪ عن اليوم الماضي
وهنا نذكر أسعار العملات الرقمية:
- انخفض سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة%1.29 لتسجل نحو $42,193.20 دولار.
- انخفض سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 2.26% لتسجل نحو $2,847.38 دولار.
- انخفض سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 4.28%لتسجل نحو $2.25 دولار.
- انخفض سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 4.32% لتسجل نحو $341.34دولار.
- ارتفع سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.01% لتسجل نحو $1.00 دولار.
- انخفض سعر عملة Solana بنسبة 7.36% لتسجل نحو $131.39 دولار.
- انخفض سعر عملة الريبل (XRP) بنسبة 2.53% لتسجل نحو $0.9263 دولار.
- انخفض سعر عملة دوجكوين (DOGE) بنسبة 2.41% لتسجل نحو $0.2055 دولار.
- انخفض سعر عملة Polkadot بنسبة 7.56% لتسجل نحو $28.93 دولار.
- انخفض سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.01% لتسجل نحو 1.00 دولار.
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