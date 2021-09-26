أسعار العملات الرقمية اليوم… انخفاض جماعي يقود العملات الرقمية

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سجلت العملات الرقمية اليوم الأحد (السادس والعشرين من سبتمبر) انخفاضاً حتى الساعة 9:35 صباحاً، حيث بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 1.86 تريليون دولار ، بانخفاض 2.64٪ عن اليوم الماضي