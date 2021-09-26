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أسعار العملات الرقمية اليوم… انخفاض جماعي يقود العملات الرقمية

منشور 26 أيلول / سبتمبر 2021 - 06:47
سجلت  العملات الرقمية اليوم الأحد (السادس والعشرين من سبتمبر) انخفاضاً حتى الساعة 9:35  صباحاً، حيث بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 1.86 تريليون دولار
انخفاض جماعي يقود العملات الرقمية
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سجلت  العملات الرقمية اليوم الأحد (السادس والعشرين من سبتمبر) انخفاضاً حتى الساعة 9:35  صباحاً، حيث بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 1.86 تريليون دولار ، بانخفاض 2.64٪ عن اليوم الماضي 

سجلت  العملات الرقمية اليوم الأحد (السادس والعشرين من سبتمبر) انخفاضاً حتى الساعة 9:35  صباحاً، حيث بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 1.86 تريليون دولار ، بانخفاض 2.64٪ عن اليوم الماضي 

اقرأ ايضاًأسعار العملات الرقمية اليوم…ارتفاع طفيف يسيطر على العملات الرقمية أسعار العملات الرقمية اليوم…ارتفاع طفيف يسيطر على العملات الرقمية

وهنا نذكر أسعار العملات الرقمية: 

  •  انخفض  سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة%1.29 لتسجل نحو $42,193.20  دولار.
  • انخفض سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 2.26%  لتسجل نحو $2,847.38 دولار.
  • انخفض سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 4.28%لتسجل نحو $2.25 دولار. 
  • انخفض  سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 4.32% لتسجل نحو $341.34دولار.
  • ارتفع سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.01% لتسجل نحو $1.00 دولار. 
  • انخفض سعر عملة Solana بنسبة 7.36% لتسجل نحو  $131.39 دولار.
  • انخفض سعر عملة الريبل (XRP)  بنسبة 2.53% لتسجل نحو $0.9263 دولار.
  • انخفض سعر عملة دوجكوين (DOGE) بنسبة 2.41% لتسجل نحو $0.2055  دولار.
  • انخفض سعر عملة Polkadot بنسبة 7.56% لتسجل نحو  $28.93 دولار.
  •  انخفض سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.01% لتسجل نحو 1.00 دولار. 

 

يمكنكم معرفة آخر تطورات أسعار العملات الرقمية عبر التحديث أدناه:
 

 


 

 

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