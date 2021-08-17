أسعار العملات الرقمية اليوم: بيتكوين تتصدر الهبوط

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سجلت العملات الرقمية تراجعاً في تعاملات صباح الثلاثاء(السابع عشر من أغسطس) الساعة 11:40 صباحاً، حيث سيطر الأحمر على معظم أسعار العملات الافتراضية، وذلك بعد ارتفاع فوق 47 ألف دولار لبيتكوين، في تعاملات الاثنين.