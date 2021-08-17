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أسعار العملات الرقمية اليوم: بيتكوين تتصدر الهبوط

إسراء عبيدات

إسراء عبيدات

منشور 17 آب / أغسطس 2021 - 09:09
أسعار العملات الرقمية اليوم
بيتكوين تتصدر الهبوط
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سجلت العملات الرقمية تراجعاً في تعاملات صباح الثلاثاء(السابع عشر من أغسطس) الساعة 11:40 صباحاً، حيث سيطر الأحمر على معظم أسعار العملات الافتراضية، وذلك بعد ارتفاع فوق 47 ألف دولار لبيتكوين، في تعاملات الاثنين. 

سجلت العملات الرقمية تراجعاً في تعاملات صباح الثلاثاء(السابع عشر من أغسطس) الساعة 11:40 صباحاً، حيث سيطر الأحمر على معظم أسعار العملات الافتراضية، وذلك بعد ارتفاع فوق 47 ألف دولار لبيتكوين، في تعاملات الاثنين. 

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وهنا نذكر أسعار العملات الرقمية:

1.  تراجع سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 1,99% لتسجل نحو $46,251.95  دولار.

2. تراجع سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 2.36%  لتسجل نحو $3,196.51 دولار.

3. انخفضت عملة بينانس (BNB) بنسبة 0.53% لتسجل نحو $423.50دولار.

4.هبطت عملة كاردانو (ADA) بنسبة 4.28%لتسجل نحو $2.08 دولار. 

5. ارتفع سعر عملة تثير (USDT) باستثناء باقي العملات بنسبة 0.01% لتسجل نحو $1.00 دولار. 

6. تراجع سعر عملة الريبل (XRP)  بنسبة 7.05% لتسجل نحو $1.19 دولار.

7. تراجع سعر عملة دوجكوين (DOGE) بنسبة 2.53% لتسجل نحو $0.3287  دولار.

8. ارتفع سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.04% لتسجل نحو $1.00 دولار. 

9. ارتفع سعر عملة Polkadot بنسبة 9.16% لتسجل نحو  $26.41 دولار.

10. ارتفع سعر عملة Solana بنسبة 17.96% لتسجل نحو  $72.471 دولار. 


يمكنكم معرفة آخر تطورات أسعار العملات الرقمية عبر التحديث أدناه:
 

 



 

 

كلمات دالة:العملات الرقمية اليومبيتكوين

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