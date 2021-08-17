أسعار العملات الرقمية اليوم: بيتكوين تتصدر الهبوط

سجلت العملات الرقمية تراجعاً في تعاملات صباح الثلاثاء(السابع عشر من أغسطس) الساعة 11:40 صباحاً، حيث سيطر الأحمر على معظم أسعار العملات الافتراضية، وذلك بعد ارتفاع فوق 47 ألف دولار لبيتكوين، في تعاملات الاثنين.
وهنا نذكر أسعار العملات الرقمية:
1. تراجع سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 1,99% لتسجل نحو $46,251.95 دولار.
2. تراجع سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 2.36% لتسجل نحو $3,196.51 دولار.
3. انخفضت عملة بينانس (BNB) بنسبة 0.53% لتسجل نحو $423.50دولار.
4.هبطت عملة كاردانو (ADA) بنسبة 4.28%لتسجل نحو $2.08 دولار.
5. ارتفع سعر عملة تثير (USDT) باستثناء باقي العملات بنسبة 0.01% لتسجل نحو $1.00 دولار.
6. تراجع سعر عملة الريبل (XRP) بنسبة 7.05% لتسجل نحو $1.19 دولار.
7. تراجع سعر عملة دوجكوين (DOGE) بنسبة 2.53% لتسجل نحو $0.3287 دولار.
8. ارتفع سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.04% لتسجل نحو $1.00 دولار.
9. ارتفع سعر عملة Polkadot بنسبة 9.16% لتسجل نحو $26.41 دولار.
10. ارتفع سعر عملة Solana بنسبة 17.96% لتسجل نحو $72.471 دولار.
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