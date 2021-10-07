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أسعار العملات الرقمية اليوم ترتفع والبيتكوين تتخطى 54$ ألف!

منشور 07 تشرين الأوّل / أكتوبر 2021 - 05:33
أسعار العملات الرقمية اليوم ترتفع والبيتكوين تتخطى 54$ ألف!
تبلغ هيمنة BTC حاليًا 45.18٪ ، بارتفاع قدره 1.39٪ خلال اليوم.

تشهد أسعار العملات الرقمية ارتفاعًا اليوم الخميس (السابع من أكتوبر) بشكل طفيف حتى الساعة 8:40 صباحاً، حيث بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية 2.28 تريليون دولار، بارتفاع 2.87% عن اليوم الماضي.

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تبلغ هيمنة BTC حاليًا 45.18٪ ، بارتفاع قدره 1.39٪ خلال اليوم.

وهنا نذكر أسعار العملات الرقمية: 

  •  ارتفع سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 6.55% لتسجل نحو 54,656$ دولار.

  • ارتفع سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 1.66%  لتسجل نحو 3,521$ دولار.

  • ارتفع سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 1.24% لتسجل نحو 427.97$ دولار.

  • انخفض سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 0.80%لتسجل نحو 2.18$ دولار. 

  • ارتفع سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.03% لتسجل نحو $1.00 دولار. 

  • ارتفع سعر عملة الريبل (XRP) بنسبة 0.20% لتسجل نحو $1.06 دولار.

  • انخفض سعر عملة Solana بنسبة 1.98% لتسجل نحو  $153.79 دولار.

  • ارتفع سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.02% لتسجل نحو 1دولار. 

  • هبط سعر عملة دوجكوين (DOGE) بنسبة 6.65% لتسجل نحو $0.24  دولار.

    اقرأ ايضاًأسعار العملات الرقمية اليوم البيتكوين تكسر حاجز 51$ ألف والدوج كوين ترتفع 7 بالمئةأسعار العملات الرقمية اليوم…ارتفاع طفيف يسيطر على العملات الرقمية

  • انخفض سعر عملة Polkadot بنسبة 2.25% لتسجل نحو  $31.33 دولار.
     

العملات الرقمية


يمكنكم معرفة آخر تطورات أسعار العملات الرقمية عبر التحديث أدناه:

 



 

كلمات دالة:أسعار العملات الرقمية اليوم

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