أسعار العملات الرقمية اليوم ترتفع والبيتكوين تتخطى 54$ ألف!

تشهد أسعار العملات الرقمية ارتفاعًا اليوم الخميس (السابع من أكتوبر) بشكل طفيف حتى الساعة 8:40 صباحاً، حيث بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية 2.28 تريليون دولار، بارتفاع 2.87% عن اليوم الماضي.

تبلغ هيمنة BTC حاليًا 45.18٪ ، بارتفاع قدره 1.39٪ خلال اليوم.

وهنا نذكر أسعار العملات الرقمية:

ارتفع سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 6.55% لتسجل نحو 54,656$ دولار.

ارتفع سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 1.66% لتسجل نحو 3,521$ دولار.

ارتفع سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 1.24% لتسجل نحو 427.97$ دولار.

انخفض سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 0.80%لتسجل نحو 2.18$ دولار.

ارتفع سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.03% لتسجل نحو $1.00 دولار.

ارتفع سعر عملة الريبل (XRP) بنسبة 0.20% لتسجل نحو $1.06 دولار.

انخفض سعر عملة Solana بنسبة 1.98% لتسجل نحو $153.79 دولار.

ارتفع سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.02% لتسجل نحو 1دولار.

هبط سعر عملة دوجكوين (DOGE) بنسبة 6.65% لتسجل نحو $0.24 دولار. اقرأ ايضاً أسعار العملات الرقمية اليوم…ارتفاع طفيف يسيطر على العملات الرقمية

انخفض سعر عملة Polkadot بنسبة 2.25% لتسجل نحو $31.33 دولار.





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