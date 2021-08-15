أسعار القمح عالمياً تسجل أعلى مستوى لها منذ 8 سنوات

سجلت أسعار القمح أعلى ارتفاع لها منذ 8 سنوات، وذلك وسط خفض الولايات المتحدة توقعاتها لمحصول القمح في روسيا ومحصول الذرة وفول الصويا في الولايات المتحدة.

وقالت وزارة الزراعة الأميركية ، مساء أول من أمس، أن إنتاج روسيا من القمح خلال الموسم الحالي قد يصل إلى 72.5 مليون طن منخفضاً بنسبة 15 في المائة عن توقعاتها في يوليو (تموز) الماضي.

وأيضًا تراجعت توقعات محصول القمح في كندا، وهو ما يعني انكماشاً في المخزون العالمي من المحصول إلى أقل مستوى له منذ خمس سنوات. ونتيجة لذلك قد تخسرروسيا لقب أكبر دولة مصدرة للقمح في العالم مع خفض وزارة الزراعة الأميركية تقديراتها لصادرات القمح الروسي لتتساوى المبيعات الروسية مع مبيعات الاتحاد الأوروبي من القمح.

واتجه سعر القمح في تعاملات بورصة شيكاغو للحاصلات يوم الجمعة آخر تعاملات الأسبوع نحو الارتفاع، بنسبة 2.8 في المائة إلى 7.865 دولار لكل بوشل، وهو أعلى مستوى له منذ فبراير (شباط) 2013.وأيضًا ارتفعت الأسعار، أول من أمس، بنسبة 3.5 في المائة.

و سجل سعر طن القمح المطحون في بورصة باريس ارتفاعاً نحو أكثر من 250 يورو لأول مرة منذ 2013، وأيضًا سجل سعر القمح الربيعي في بورصة مينيابوليس ارتفاعاً بنسبة 2 في المائة إلى 9.375 دولار للبوشل، وهو أعلى مستوى منذ منتصف يوليو الماضي.

في حين شهدت الدول الرئيسية المشترية للحبوب في أفريقيا وآسيا تراجعاً عن الشراء من الأسواق العالمية، ما يشير إلى أن ارتفاع أسعار الحبوب والبذور الزيتية أدى إلى تراجع الطلب.

ووفقاً لوكالة «بلومبرغ» إلى أن مصر، وهي أكبر مستورد للقمح في العالم، حجزت شحنة واحدة خلال مناقصة 3 أغسطس (آب)، وهي أقل كمية تتعاقد عليها مصر منذ نحو عام. وأيضً ألغت مناقصة لاستيراد زيوت نباتية.

وألغت تركيا مناقصة لشراء 515 ألف طن علف الشعير في خطوة نادرة. واشترت باكستان، خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري، أقل من نصف كمية القمح التي كانت تطلب شراءها.

جاءت هذه التحركات في ظل النظرة المستقبلية السلبية للإمدادات في الدول الرئيسية المنتجة للحبوب والبذور الزيتية بسبب موجات الحرارة الشديدة والجفاف والفيضانات.

ويؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار العالمية في مثل هذا الوقت من العام، في حين تتجه الدول المستوردة إلى الاعتماد على محاصيلها المحلية الجديدة للحد من ارتفاع الأسعار في السوق العالمية.

وسجلت أسعار الزيوت النباتية ارتفاعاً على خلفية ارتفاع الطلب على الوقود الحيوي الذي يعتمد على المحاصيل الزيتية وقصب السكر في إنتاجه.

وقال أندريه سيزوف، رئيس شركة سوف إيكون للاستشارات الموجودة في العاصمة الروسية موسكو: «أعتقد أن الكثيرين من المشترين غير مستعدين لمثل هذه الأسعار» للقمح، بعد خفض توقعات المحصول في روسيا أكبر مصدر للقمح في العالم بنسبة 7 في المائة.

وفي ظل توقعات باستمرار انقطاع الأمطار في الغرب الأوسط الأميركي، ما يثير المخاوف بشأن كميات المعروض من الحبوب في الأسواق، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للحبوب وفول الصويا في بورصة شيكاغو للحاصلات بالولايات المتحدة.

وفي حين أنه من المحتمل أن تتعرض بعض المحاصيل العطشى لأمطار متقطعة خلال الأيام القليلة المقبلة، فمن المتوقع حدوث جفاف واسع النطاق، لذلك ارتفعت أسعار القمح الربيعي إلى أعلى مستوى له في ثماني سنوات، واستمر ارتفاع سعر فول الصويا للجلسة الرابعة على التوالي. ومن المنتظر استمرار موجة الجفاف مع وصول زراعات الذرة إلى مرحلة حرجة من دورة نموها.

يذكر أن محاصيل الحبوب تزرع بكثافة في الولايات الشمالية الأميركية مثل داكوتا. وأدى الجفاف الشديد في تلك المنطقة إلى تدهور حالة المحاصيل إلى أدنى مستوياتها منذ عام 1988.



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