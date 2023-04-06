أسعار المحروقات اليوم في لبنان الخميس 6 أبريل 2023.. انخفاض جديد

انخفضت أسعار المحروقات اليوم في لبنان، اليوم الخميس 6 أبريل 2023، طبقاً للأسعار المُعلنة من جانب وزارة الطاقة والمياه في مستهل التعاملات الصباحية.

كشف مسؤول موزعي المحروقات، فادي أبو شقرا أنّ انخفاض أسعار البنزين والديزل، يأتي في ظل تراجع سعر الدولار في لبنان الأيام القليلة الماضية عقب تدخل مصرف لبنان المركزي.

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أسعار البنزين اليوم في لبنان

أصدرت وزارة الطاقة والمياه، جدولاً جديداً لسعر المحروقات في لبنان بالإضافة إلى المشتقات النفطية، كالتالي:

أولاً : صفيحة بنزين 98 أوكتان = 19 ألف ليرة لبنانية، وأصبح سعر البنزين = 1,826,000 ليرة.

: صفيحة بنزين 98 أوكتان = 19 ألف ليرة لبنانية، وأصبح سعر البنزين = 1,826,000 ليرة. ثانياً : صفيحة بنزين 95 أوكتان = 18 ألف ليرة لبنانية، وأصبح سعر البنزين = 1,784,000 ليرة.

: صفيحة بنزين 95 أوكتان = 18 ألف ليرة لبنانية، وأصبح سعر البنزين = 1,784,000 ليرة. ثالثاً : انخفض سعر صفيحة المازوت عند = 16 ألف ليرة لبنانية، وأصبح سعر المازوت = 1,575,000 ليرة.

: انخفض سعر صفيحة المازوت عند = 16 ألف ليرة لبنانية، وأصبح سعر المازوت = 1,575,000 ليرة. رابعاً: انخفض سعر قارورة الغاز عند = 12 ألف ليرة لبنانية، وأصبح سعر الغاز = 1,122,000 ليرة.

يأتي هذا في ظل تراجع حاد في سعر الليرة اللبنانية، حيث أنّ لبنان تمر بأزمة اقتصادية طاحنة صنّفها البنك الدولي ضمن الأسوأ في العالم منذُ عام 1850، والتي على أثرها خسرت العملة المحلية (الليرة) نحو 95% من قيمتها.