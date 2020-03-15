أسعار المستهلك بأبوظبي تنخفض بـ %2.1 خلال فبراير

انخفض الرقم القياسي لأسعار سلة المستهلك في أبوظبي بنسبة 2.1%، ليصل إلى 109.3% خلال فبراير 2020 مقارنة مع 111.6% في الفترة نفسها من 2019.

وانخفض الرقم القياسي لأسعار المستهلك بنسبة 0.4% خلال شهر فبراير 2020، ليبلغ 109.3%، مقارنة بـ109.7% لشهر يناير 2020، وفقاً لتقرير مركز الإحصاء أبوظبي حول الرقم القياسي.وأظهر تقرير المركز انخفاض معدلات أسعار المستهلك للأسر في «شريحة الرفاه الدنيا» بنسبة 2.1%، وانخفاض معدلات أسعار المستهلك للأسر في «شريحة الرفاه المتوسطة» بنسبة 2.3%، وانخفاض معدلات أسعار المستهلك للأسر في «شريحة الرفاه العليا» بنسبة 1.6%، خلال الفترة من يناير إلى فبراير 2020 مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2019.

وأثّر انخفاض أسعار المستهلك، خلال يناير- فبراير 2020 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، في معدّلات أسعار المستهلك للأسر المواطنة، ما أدّى لانخفاضها بنسبة 1.9% و2.0% للأسر غير المواطنة، أما شريحة الأسر الجماعية فقد انخفضت بنسبة 2.3%.

وفيما يتعلق بمساهمات مجموعات الإنفاق الرئيسة وعددها 12 مجموعة، مصنّفة حسب التصنيف الدولي «تصنيف الاستهلاك الفردي حسب الغرض»، جاءت مساهمة مجموعة «السكن، والمياه، والكهرباء، والغاز، وأنواع الوقود الأخرى» بنسبة 77.1% من مجمل معدّل الانخفاض خلال فبراير 2020 مقارنة بفبراير 2019، حيث انخفضت أسعار هذه المجموعة بنسبة 5.1%.

وساهمت مجموعة «سلع وخدمات متنوعة» بنسبة 31.9% من مجمل معدل الانخفاض الذي وقع خلال شهر فبراير 2020 مقارنة بشهر فبراير 2019، حيث انخفضت أسعار هذه المجموعة بنسبة 8.5%. أما مجموعة «التجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة الاعتيادية للبيوت» فقد ساهمت بنسبة 20.2% من مجمل معدل الانخفاض خلال شهر فبراير 2020 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، حيث انخفضت أسعار هذه المجموعة بنسبة 5.6%.

وبالنسبة لمجموعة «الترويح والثقافة»، فقد حققت ارتفاعاً في شهر فبراير 2020 بنسبة 15.6% مقارنة بالفترة نفسها عام 2019، لتساهم بما نسبته 36.8%، ما حد نسبة الانخفاض خلال فبراير 2020.

وأظهر التقرير أيضاً أن معدل الانخفاض في أسعار المستهلك خلال الفترة يناير- فبراير 2020 قد بلغ نسبة 1.9% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، ليصل إلى 109.5% خلال الفترة يناير- فبراير 2020 مقارنة مع 111.7% في الفترة نفسها من عام 2019.

تجدر الإشارة إلى أن مركز الإحصاء أبوظبي يقوم بإعداد تقرير الرقم القياسي لأسعار المستهلك على



أساس شهري، ليقدّم تحليلاً شهرياً لنتائج حساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك، إضافة إلى نتائج حساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك حسب مستوى رفاه ونوع الأسرة والإقليم الجغرافي ونسب مساهمة المجموعات الرئيسية في التغير السنوي للأسعار.

