أبوظبي قد تسجل طفرة اقتصادية خلال العامين الجاري والمقبل

إمارة أبوظبي

قالت مجموعة "أكسفورد" للأعمال إن إمارة أبوظبي ستسجل طفرة اقتصادية خلال العامين الجاري والمقبل، بفعل برنامج المسرعات التنموية غداً 21 "لاسيما أنه قادر على رسم الفصل التالي من قصة النمو في أبوظبي، بفضل تشجيع توسع القطاع الخاص، وتعزيز الاستثمار".

ونقل الحساب الرسمي لمكتب الاتصال الحكومي - حكومة أبوظبي على موقع "تويتر" أن المجموعة أكدت "على الدور الذي تلعبه قطاعات الدخل، بما في ذلك البتروكيماويات والبلاستيك، في توليد نمو جديد، كجزء من حملة التنويع الاقتصادي في الإمارة".

وأضاف الحساب، أن التقرير، الذي حمل عنوان "أبوظبي 2019"، "ينظر بالتفصيل في التوسع الجاري في التصنيع كثيف الاستهلاك للطاقة، بقيادة مكونات الصلب والألمنيوم إلى جانب الصناعات الفضائية والدفاعية والأمنية، والتي أصبحت تمثل عنصراً لا يتجزأ من استراتيجية الإمارة الطويلة الأجل".

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