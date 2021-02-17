أسعار المنازل في بريطانيا ترتفع بأسرع وتيرة في 6 سنوات

أظهرت أرقام رسمية ارتفاع أسعار المنازل البريطانية بأسرع وتيرة في أكثر من ستة أعوام في نهاية 2020، مواصلة صعودا يقوده إعفاء ضريبي مؤقت والطلب على المنازل الأكثر اتساعا منذ بداية جائحة كوفيد-19.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن أسعار المنازل كانت أعلى 8.5 بالمئة في ديسمبر كانون الأول عنها قبل عام، مقارنة مع ارتفاع 7.1 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني، وهي أعلى زيادة على أساس سنوي منذ أكتوبر تشرين الأول 2014.