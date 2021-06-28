  1. الرئيسية
  2. أعمال
  3. أسعار النفط تتجه نحو أعلى مستوياتها منذ أكتوبر 2018

أسعار النفط تتجه نحو أعلى مستوياتها منذ أكتوبر 2018

منشور 28 حزيران / يونيو 2021 - 07:43
أسعار النفط تتجه نحو أعلى مستوياتها منذ أكتوبر 2018
تعيد مجموعة أوبك+ 2.1 مليون برميل من الخام للسوق بداية من مايو وحتى نهاية يوليو ضمن خطة للخفض التدريجي لقيود الإنتاج غير المسبوقة التي بدأت العام الماضي
أبرز العناوين
لامست أسعار النفط مستويات مرتفعة لم تسجلها منذ أكتوبر 2018 ثم نزلت عنها، وذلك في الوقت الذي يركز فيه المستثمرون على اجتماع أوبك الأسبوع الجاري.

لامست أسعار النفط مستويات مرتفعة لم تسجلها منذ أكتوبر 2018 ثم نزلت عنها، وذلك في الوقت الذي يركز فيه المستثمرون على اجتماع أوبك الأسبوع الجاري.

اقرأ ايضاًأسعار النفط تسجل ارتفاع مدعومة بطلب صيفي قويأسعار النفط تسجل ارتفاع مدعومة بطلب صيفي قوي

وبحسب "رويترز" تراجع خام برنت تسليم أغسطس سنتا واحدا إلى 76.17 دولار للبرميل، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أغسطس 74.09دولار للبرميل بزيادة أربع سنتات.

تعيد مجموعة أوبك+ 2.1 مليون برميل من الخام للسوق بداية من مايو وحتى نهاية يوليو ضمن خطة للخفض التدريجي لقيود الإنتاج غير المسبوقة التي بدأت العام الماضي.

وتجتمع أوبك+ في الأول من يوليو تموز وقد تقلص تخفيضات الإنتاج أكثر في أغسطس مع ارتفاع أسعار النفط وتعافي الطلب.

اقرأ ايضاًأسعار النفط تسجل ارتفاع مدعومة بطلب صيفي قويأسعار النفط تستمر في الارتفاع بفضل خطة أوبك+ وتوقعات الطلب

وتتوقع أيه.ان.زد وآي.ان.جي أن ترفع أوبك+ الإنتاج بحوالي 500 ألف برميل يوميا في أغسطس وهوالأمر الذي من المرجح أن يدعم ارتفاع أسعار.

وذكرت آي.ان.جي في مذكرة "أي كمية أقل من ذلك من المرجح أن تكون كافية لنرى متعاملين يدفعون السوق للصعود على المدى القصير".

 

كلمات دالة:أسعار النفطارتفاع سعر النفط

Via SyndiGate.info


Copyright © Saudi Research and Publishing Co. All rights reserved.

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...