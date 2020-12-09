أسعار النفط تتراجع بسبب مخاوف ضعف الطلب

تراجعت أسعار التعاقدات الآجلة للنفط خلال التعاملات الأمريكية اليوم الثلاثاء في ظل المخاوف بشأن ضعف الطلب العالمي على الطاقة نتيجة استمرار ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في العديد من الولايات المتحدة، والأنباء عن تشديد إجراءات الإغلاق لمكافحة الفيروس في العديد من دول العالم.

وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بمقدار 16.0 دولار أي بنسبة 4.0% تقريبا إلى 60.45 دولارا للبرميل تسليم يناير الماضي.

فيما استقر سعر خام برنت القياسي لنفط بحر الشمال في أوروبا عند مستوى 84ر48 دولار للبرميل تسليم مارس المقبل.

الدنمارك تخطط لوقف استخراج النفط والغاز من بحر الشمال في 2050