أسعار النفط نحو هبوط مستمر بعد تخفيضات السعودية

استمرت أسعار النفط بالهبوط اليوم الاثنين، وذلك بعد قرار السعودية بخفض أسعار بيع النفط الخام لدول آسيا، و تثبيت الأسعار لأوروبا وأميركا، وذلك بسبب توافر المعروض بشكل جيد في الأسواق العالمية.

حيث سجلت العقود الآجلة لخام برنت لشهر نوفمبر 2021 انخفاضًا بـ0.8% أي 57 سنتاً إلى 72.04 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:01 بتوقيت غرينتش، بينما سجل خام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي لشهر أكتوبر 2021 قراءة عند مستوى 68.73 دولار للبرميل، منخفضًا بـ 56 سنتا أو 0.8 في المئة.

وفي بيان أعلنت عنه شركة أرامكو السعودية أمس الأحد، أنها تعتزم خفض أسعار جميع أنواع الخام المباعة لآسيا في أكتوبر.