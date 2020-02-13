أسعار النفط ترتفع أكثر من 3% مع انحسار إصابات الكورونا وسط آمال المستثمرين بتعافي الطلب

صعدت أسعار النفط أكثر من3% مع إعلان الصين عن أدنى عدد من الاصابات الجديدة بفيروس كورونا في يوم واحد منذ أواخر يناير/كانون الثاني، وهو ما أثار آمالا لدى المستثمرين بأن الطلب على الوقود في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم قد يبدأ بالتعافي.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 1.78 دولار، أو 3.3%، لتسجل عند التسوية 55.79 دولار للبرميل.

وصعدت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 1.23 دولار، أو 2.5%، لتبلغ عند التسوية 51.17 دولار للبرميل.

وهذه أعلى مستويات للتسوية للخامين القياسيين كليهما منذ يناير/كانون الثاني رغم أن الحكومة الأميركية أعلنت عن زيادة اسبوعية أكبر من المتوقع في مخزونات الخام قابلها انخفاض في مخزونات الوقود، بما في ذلك هبوط غير متوقع في مخزون البنزين.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات الخام زادت 7.5 مليون برميل الأسبوع الماضي، أو أكثر من ضعفي الزيادة التي توقعها محللون شملهم استطلاع لرويترز والبالغة ثلاثة ملايين برميل.

وقال جون كيلدوف المحلل في أجين كابيتال في نيويورك "الطلب على البنزين يبدأ بالتعافي والانخفاض المتوقع في مخزونات الوقود المكرر ساعد في التغطية على الزيادة الزاعقة في مخزونات النفط الخام".

وارتفعت هوامش تكرير البنزين الاميركي إلى أعلى مستوى لها منذ أغسطس/آب بسبب زيادة حادبة بلغت 4.4% في أسعار عقود البنزين.

وتسببت قيود فُرضت على السفر إلى الصين ومنها في خفض استهلاك الوقود. وقالت أكبر شركتين لتكرير النفط في الصين إنهما ستقلصان عمليات التكرير بنحو 940 ألف برميل يوميا نتيجة انخفاض الاستهلاك، أو ما يعادل نحو سبعة بالمئة من استهلاكهما من الخام في 2019.

وكانت المخاوف من أن يتسبب تفشي فيروس كورونا في الإضرار بالطلب العالمي على الخام قد دفعت خامي برنت وغرب تكساس الوسيط إلى أدنى مستوياتهما في 13 شهرا يوم الاثنين.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس الثلاثاء إنها قلصت توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط هذا العام بمقدار 310 ألف برميل يوميا مع عرقلة تفشي الفيروس لاستهلاك النفط في الصين.

وفي جانب الإمدادات، أوصت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الأسبوع الماضي بتخفيضات إضافية للإنتاج بواقع 600 ألف برميل يوميا لكبح تراجع أسعار الخام. وتنتظر أوبك الآن ردا من روسيا بشأن هل ستساعد موسكو في تنفيذ هذه التخفيضات.