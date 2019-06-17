أسعار النفط ترتفع إلى 62.15 دولار بعد تصاعد التوترات عقب هجوم ناقلتي نفط

منشور 17 حزيران / يونيو 2019 - 08:52
ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 14 سنتا إلى 62.15 دولار للبرميل بحلول الساعة 0645 بتوقيت جرينتش
ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 14 سنتا إلى 62.15 دولار للبرميل بحلول الساعة 0645 بتوقيت جرينتش
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ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 14 سنتا إلى 62.15 دولار للبرميل بحلول الساعة 0645 بتوقيت جرينتش

ارتفعت أسعار النفط اليوم بعدما قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن واشنطن ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان أمن الملاحة في الشرق الأوسط، مع تصاعد التوترات عقب هجوم على ناقلات الأسبوع الماضي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 14 سنتا إلى 62.15 دولار للبرميل بحلول الساعة 0645 بتوقيت جرينتش، بعدما صعدت في وقت سابق نحو 0.4 بالمئة. وكان الخام قد صعد 1.1 بالمئة يوم الجمعة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثلاثة سنتات إلى 52.54 دولار للبرميل، متخلية عن بعض مكاسبها المبكرة. وكانت قد ارتفعت 0.4 بالمئة في الجلسة السابقة.

وقفزت الأسعار نحو 4.5 بالمئة يوم الخميس، بعد الهجوم على ناقلتي نفط قرب إيران ومضيق هرمز.

ومما يدعم الأسعار أيضا التعليقات التي أدلى بها وزير الطاقة السعودي خالد الفالح مطلع الأسبوع الحالي، وقال فيها إن من المرجح أن تجتمع أوبك في الأسبوع الأول من يوليو تموز، آملا بأن تتوصل إلى اتفاق على تمديد تخفيضات إنتاج النفط.

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Via SyndiGate.info


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