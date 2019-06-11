أسعار النفط تسجل ارتفاع من جديد لتصل إلى 62.47 دولار

سجلت أسعار النفط ارتفاعا اليوم في آسيا، لكن المحللين يرون أن الخلافات التجارية الصينية الأمريكية تؤثر على الأسعار.

وحوالي الساعة 03,25 بتوقيت جرينتش، سجل سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) المرجع الأميركي للخام تسليم يوليو، ارتفاعا قدره 29 سنتا ليبلغ سعره 53,55 دولارا في المبادلات الإلكترونية في آسيا.

أما برميل برنت نفط بحر الشمال، المرجع الأوروبي تسليم أغسطس، فقد ارتفع 18 سنتا إلى 62,47 دولارا.

وكانت أسعار النفط سجلت تراجعا الإثنين بسبب حذر المستثمرينى والعلاقات التجارية الأمريكية الصينية.

ففي لندن، انخفض سعر برميل برنت الإثنين دولارا واحدا. أما في نيويورك، فقد خسر برميل النفط الخفيف 73 سنتا.

وقال بنجامين لو المحلل في مجموعة "فيليب فيتشرز" في سنغافورة إن المخاوف المتزايدة المتعلقة بالطلب وضعف الاقتصاد ستؤثر على الأسعار في الأمد القصير.